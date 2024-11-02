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هل يمكن للانتخابات الأميركية أن تدفع للتفاؤل بإبرام اتفاق هدنة في غزة؟

11/2/2024 11:30:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - في وقت أبلغت فيه الدول الوسيطة بالمفاوضات الراهنة لوقف إطلاق النار في غزة، أنها تحتاج إلى أيام إضافية من أجل زيادة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، للموافقة على اتفاق هدنة مؤقت، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية، بهدف زيادة حظوظ الحزب الديمقراطي الحاكم ومترشحته كامالا هاريس بالفوز، أبدى مراقبون عدم تفاؤلهم بالتوصل لهذا الاتفاق.
وأشاروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أنه برغم الجهود المكثفة التي يبذلها الوسطاء الدوليون، فإن طرفي الصراع في المفاوضات غير متفائلين، في ظل تضاؤل فرص موافقة حركة حماس على الخطوط العريضة المقترحة للاتفاق، اذ تصر الحركة على أن الشرط الضروري لأي صفقة لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة عندها، هو التزام الكيان بوقف كامل للحرب، وانسحاب كامل لقوات الحربية من قطاع غزة.
في المقابل، يقول رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو، إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا عندما يجري القضاء على حركة حماس، التي طرحت خلال المفاوضات التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة مؤخرا اقتراحا لصفقة "الكل مقابل الكل"، تتضمن الإفراج عن جميع الاسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل والفوري من القطاع.
وفي هذا الاطار يقول المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، ان تحقيق وقف دائم او مؤقت لإطلاق النار في غزة او لبنان قبل الانتخابات الأميركية أمر بعيد المنال، لافتا الى ان اي صفقة ستنفذ، تحتاج الى تنازلات، والأقرب أن يقدمها الاحتلال ليستفيد منها نتنياهو المتضرر من ملف الأسرى برغم مكاسبه التي يتحدث عنها.
وتابع الحجاحجة، على الاحتلال تقديم تنازلات، لضمان استعادة الرهائن المحتجزين في غزة، مشيرا الى ان العمليات العسكرية وحدها، لن تحقق أهداف الحرب.
واضاف "برغم كل الفرص المحتملة لإبرام اتفاق هدنة مؤقت، فانه من المستبعد أن تكون قبل انتخابات الرئاسة الأميركية الثلاثاء المقبل، في ظل حرص نتنياهو على دعم حليفه مترشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب، بعدم تقديم أي فرصة لمكاسب انتخابية، جراء عقد اتفاق لغريمته الديمقراطية هاريس"، مؤكدا ان المفاوضات لن تتوقف، وستشهد جولات أخرى، وربما يُكتب لها الذهاب الى اتفاق بعد الانتخابات الأميركية.
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق بجامعة الزيتونة د. محمد فهمي الغزو، التصعيد في المنطقة بدد أي أمل في التوصل لاتفاق هدنة قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية، برغم ان مفاوضات الدوحة الاخيرة ركزت على عدة قضايا، من بينها إيران ولبنان وغزة، بالإضافة إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.
وتابع الغزو، كان هناك تركيز خاص على الجهود الساعية لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، يسمح للسكان على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى منازلهم، فضلا عن المبادرات الجديدة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين وتبادل الاسرى.
وأتم: هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية، تؤثر على موقف نتنياهو بشأن الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان من عدمه، اذ تتعلق تلك العوامل، بحجم الخسائر البشرية لجيش الاحتلال، فيما تتعلق العوامل الخارجية بممارسة ضغوطات حقيقية من الإدارة الأميركية الجديدة.
من جهته، توقع د. علاء حمدان الخوالدة، عدم موافقة الاحتلال وحركة حماس على هدنة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء المقبل، في وقت كان يناقش فيه المفاوضون الدوليون وقف إطلاق النار في غزة قبل ذلك بيوم.
وتابع الخوالدة، إن التصور الحالي لنتنياهو، هو أن المترشح الجمهوري للرئاسة الاميركية ترامب سيفعل المزيد من أجله، لذا لن يقدم نتنياهو على خطوات كبيرة فيما يتعلق باتفاق الهدنة، الا لحين يعرف الى اين تتجه الولايات المتحدة، بخاصة وان ترامب عندما كان رئيسا لاميركا، نقل السفارة الأميركية إلى القدس من تل أبيب، وشرع بناء مزيد من المستوطنات للاحتلال على أراضي الضفة الغربية المحتلة، واعترف بسيادة الكيان على مرتفعات الجولان، وهي الأراضي التي استولى عليها من سورية في حرب العام 1967.
واستكمل: اما في حال انتخاب هاريس، فمن غير المرجح أن تقلل واشنطن من دعمها السياسي والمالي والعسكري لتل ابيب، لكنها في المقابل ستواصل على الأرجح جهود الرئيس الاميركي الحالي جو بايدن لحث الاحتلال على الموافقة على وقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع الصراع مع إيران من التحول إلى حرب كاملة.

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