أرجوان عمار تنهي رالي القصيم بالمركز الرابع في فئة الـ SSV والأولى على السيدات المشاركات

(MENAFN
- Global Advertising)
أثبتت السائقة أرجوان عمار تميزها مجدداً في عالم رياضة
المحركات، حيث أنهت رالي
القصيم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات 2024، بالمركز الرابع ضمن فئة السيارات سايد باي سايد (SSV). وبالتعاون مع ملاحها الإماراتي خالد الكندي، نجحت أرجوان في اجتياز المسار الصعب للرالي، محققةً أفضل نتيجة من بين السيدات في فئتي الـ SSV والشالنجر، مما يعزز مكانتها كرائدة في رياضة المحركات على مستوى المملكة والعالم العربي.
وأعربت أرجوان عن فخرها بهذه النتيجة، مشيرةً إلى أن الرالي كان مليئاً بالتحديات، وأن العمل الجماعي والتعاون مع الملاح خالد الكندي كان لهما دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز. وقالت: "لقد كانت التجربة صعبة ومليئة بالتحديات، ولكن إصرارنا وروح الفريق ساعدانا على التغلب على كل الصعوبات. أهدي هذا الإنجاز لكل من يدعمني ولكل امرأة تطمح إلى اقتحام عالم رياضة المحركات."
يُعدّ هذا الإنجاز خطوة مهمة ضمن مسيرة أرجوان، حيث تستعد للمشاركة في الجولات المقبلة من البطولة، بطموح لتحقيق المزيد من النجاحات وترسيخ مكانتها كأيقونة ملهمة في عالم رياضة المحركات، داعيةً النساء الشابات في المنطقة لمتابعة شغفهن وتحقيق أحلامهن.
MENAFN02112024004361009251ID1108844184
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.