العودات: مشروع التحديث السياسي يعبر عن حيوية الدولة وقدراتها

MENAFN - Khaberni) خبرني – قال الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن مشروع التحديث السياسي يعبر عن حيوية الدولة وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية.

وأكد خلال لقائه حزب عزم اليوم الخميس أهمية البناء على ما تم إنجازه في المئوية الأولى من عمر الدولة، والتي تهدف لتصحيح المسارات وتصويب الاختلالات التي اعترت مسيرتنا الديمقراطية للوصول إلى حياة حزبية فاعلة ومؤثرة، وبرلمان قائم على الكتل الحزبية البرامجية.

وتابع العودات:“أن الظروف الراهنة التي تتعرض لها منطقتنا لن تثنينا عن مواصلة مشروعنا الوطني في التحديث بأبعاده الثلاث والتي تحتم علينا تمتين جبهتنا الداخلية والوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يشكل صوت الحكمة والعقل والاعتدال، ويعبر عن الضمير العربي والإنساني، في نصرته لقضايا الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال الوزير:“نهدف من خلال التواصل واللقاءات مع الأحزاب السياسية، إلى الاستماع لوجهات نظرهم وآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية، ونتطلع أن تستمر هذه اللقاءات مع الأحزاب والكتل البرلمانية الممثلة لهم، وصولاً إلى علاقة أكثر إيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

من جهته، استعرض مستشار الأمين العام للحزب الدكتور عبدالله سرور الزعبي، أبرز برامج الحزب في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والتعليمية وقطاع الطاقة والمياه.

وقال، إن حزبه يعتقد بضرورة إعادة النظر بقانون الانتخاب، خاصة القائمة الوطنية بحيث تكون قائمة مفتوحة وليس قائمة مغلقة لتعزيز التنافس بين أعضاء القائمة، وضمان عدم استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، وكذلك إعادة النظر بنظام تمويل الأحزاب.

وأكد عدد من المتحدثين من أعضاء المكتب السياسي ثقتهم بصلابة جبهتنا الداخلية في مواجهة التحديات، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وقوة الجيش والأجهزة الأمنية، وانتماء الأردنيين لوطنهم وأمنه واستقراره وتقدمه.