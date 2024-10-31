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ترامب يصل إلى ولاية ويسكونسن على متن شاحنة قمامة

10/31/2024 7:17:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل‭ ‬المرشح‭ ‬الرئاسي‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬ولاية‭ ‬ويسكونسن‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬شاحنة‭ ‬قمامة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نعت‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الحالي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أنصار‭ ‬ترامب‭ ‬بالقمامة‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬للصحفيين‭ ‬قبل‭ ‬تجمع‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬ويسكونسن‭: ‬‮«‬ما‭ ‬رأيكم‭ ‬في‭ ‬شاحنة‭ ‬القمامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بي؟‭ ‬إنها‭ ‬شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ (‬نائبة‭ ‬الرئيس‭) ‬كامالا‭ (‬هاريس‭) ‬وجو‭ ‬بايدن‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬ألقى‭ ‬الممثل‭ ‬الكوميدي‭ ‬الأمريكي‭ ‬توني‭ ‬هينشكليف،‭ ‬أثناء‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬لحملة‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬نكتة‭ ‬مؤسفة‭ ‬واصفا‭ ‬بورتوريكو‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬قمامة‭ ‬عائمة‮»‬،‭ ‬وتبرأ‭ ‬مقر‭ ‬حملة‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬من‭ ‬كلام‭ ‬الفنان‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬البورتوريكيين‭ ‬أناس‭ ‬طيبون‭ ‬وإن‭ ‬‮«‬القمامة‭ ‬العائمة‭ ‬الوحيدة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬هم‭ ‬أنصار‭ ‬ترامب‭.‬

وحاول‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬تخفيف‭ ‬تصريحاته‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬يقصد‭ ‬بالقمامة‭ ‬كلمات‭ ‬الممثل‭ ‬الكوميدي‭ ‬التي‭ ‬تحرض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬تجاه‭ ‬اللاتينيين‭.‬

ووصف‭ ‬أنصار‭ ‬ترامب‭ ‬إهانات‭ ‬بايدن‭ ‬ضدهم‭ ‬بأنها‭ ‬مثيرة‭ ‬للاشمئزاز‭. ‬وفي‭ ‬رأيهم،‭ ‬وصف‭ ‬بايدن‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالقمامة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬مجرياتها‭ ‬والجدل‭ ‬في‭ ‬نتائجها‭ ‬وربما‭ ‬انعكاساتها‭ ‬ستجري‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

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