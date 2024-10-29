أبو هولي: قانون الكنيست الذي يحظر عمل الأونروا بمثابة إعلان حرب على الوكالة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، إقرار الكنيست الإسرائيلية قانونًا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " في القدس الشرقية، بمثابة إعلان حرب على الوكالة، ومنعها من القيام بمهامها، وتنصّل من اتّفاقيّاته معها.
وأوضح أبو هولي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنّ إقرار هذا القانون سينعكس بشكل سلبي ومباشر على عمل الوكالة بالضفة أيضاً، ومن شأن تنفيذه أن يؤدي إلى انهيار منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية المقدمة للاجئين، علاوةً على ملاحقة موظفي الوكالة، والتضييق على عملهم.
ودعا، المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته وحماية الوكالة باعتبارها منظمة أممية تعمل تحت مظلة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبتصويت وإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
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