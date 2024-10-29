أبو هولي: قانون الكنيست الذي يحظر عمل الأونروا بمثابة إعلان حرب على الوكالة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، إقرار الكنيست الإسرائيلية قانونًا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " في القدس الشرقية، بمثابة إعلان حرب على الوكالة، ومنعها من القيام بمهامها، وتنصّل من اتّفاقيّاته معها.

وأوضح أبو هولي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنّ إقرار هذا القانون سينعكس بشكل سلبي ومباشر على عمل الوكالة بالضفة أيضاً، ومن شأن تنفيذه أن يؤدي إلى انهيار منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية المقدمة للاجئين، علاوةً على ملاحقة موظفي الوكالة، والتضييق على عملهم.

ودعا، المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته وحماية الوكالة باعتبارها منظمة أممية تعمل تحت مظلة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبتصويت وإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.