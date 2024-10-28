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افتتاح منتجع شيبارة الفاخر في وجهة البحر الأحمر

10/28/2024 11:22:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية -المطوِّرة أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم- عن افتتاح منتجع ((شيبارة)) الفاخر، رابع منتجعاتها في وجهة البحر الأحمر، ليبدأ في استقبال الزوار من شهر نوفمبر 2024.
ويعد ((شيبارة)) الأيقوني أول منتجع تمتلكه وتديره شركة ((البحر الأحمر الدولية))، وسيوفر تناغمًا فريدًا يجمع الفخامة والاستدامة والابتكار، ليعيد تعريف مفهوم السياحة الفاخرة. كما يتيح إمكانية الوصول المباشر إلى طبيعة بحرية خلابة، ليتمكن زواره من الاستمتاع بالغوص في مياه البحر الأحمر النقية والغنية بالتنوع البيولوجي.
إنجاز جديد
قال الرئيس التنفيذي لـ((البحر الأحمر الدولية))، جون باغانو: ((نفخر بافتتاح منتجع ((شيبارة)) للعالم، لنسجِّل إنجازًا جديدًا لـ((البحر الأحمر الدولية)) والسياحة السعودية. يجسِّد هذا المنتجع الاستثنائي في كل شيء التزامنا بالتصميم المبتكر والسياحة المستدامة، ونحن متحمِّسون لاستقبال زوَّارنا الأوائل الذين سيعيشون جمال ((شيبارة)) الأخَّاذ، حيث صيغت كل تفاصيله بعناية فائقة، لخلق ذكريات لا تمحى)).
73 فيلا عائمة
وعلى موقع مميز على ساحل البحر الأحمر، تتلألأ فيلات ((شيبارة)) الـ73 العائمة فوق الماء والشاطئية بفضل تصميمها المستوحى من منظر عقد من اللؤلؤ يطفو على مياه البحر الفيروزية.
كما يجسّد ((شيبارة)) كرم الضيافة السعودي الأصيل، ليقدم لزواره تجارب فريدة لا تُنسى، تعكس قِيَم الحفاوة والكرم.
ومع جمال الطبيعة الذي يحيط بالمنتجع، يدعو ((شيبارة)) زواره إلى الانغماس في تجربة سياحية فاخرة، تبدأ من مرافقه المتميزة، مثل مركز اللياقة البدنية الحديث، وصولًا إلى تجارب الطهي الاستثنائية التي يقدمها طهاة عالميون، مثل الشيف ((ماركو غارفانيني)) الحائز نجمة ((ميشلان)) الدولية.
5 غرف علاج فاخرة
كما يمكن للزوار الاستمتاع بواحةٍ ((السبا)) المتناغمة من الطبيعة مع 5 غرف علاج فاخرة، ليستعيدوا نشاطهم تحت أشعة الشمس الدافئة وعلى رمال الشاطئ البيضاء الناعمة.
وبتصميمٍ استثنائي، تتكامل الهندسة المعمارية الفريدة للمنتجع مع البيئة الطبيعية للجزيرة التي يقع عليها من خلال اتباعه نهجًا رائدًا في مجال الاستدامة، حيث تتمازج الأشكال الدائرية للفيلات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الأفق حين ينعكس الضوء على سطحها. كما يضم المنتجع محطة للطاقة شمسية خاصة به، ومجموعة من المرافق المتكاملة، ليعكس التزام شركة ((البحر الأحمر الدولية)) بمسؤوليتها مطورًا رائدًا.
خريطة الوصول
يقع منتجع ((شيبارة)) على بُعد 25 كلم من الساحل البري، ويمكن الوصول إليه برحلة بحرية تستغرق 30 - 40 دقيقة، أو برحلة عبر الطائرة المائية، مدتها 30 دقيقة، من مطار ((البحر الأحمر الدولي))، حيث يوفر هذا الموقع المنعزل ملاذًا هادئًا للباحثين عن تجربة استثنائية في أحضان الطبيعة، مع درجات حرارة معتدلة طوال العام بسبب موقعه الجغرافي الفريد.
تجدر الإشارة إلى أن مطار ((البحر الأحمر الدولي)) -الذي يقع على بُعد 3 ساعات طيران من 250 مليون شخص حول العالم، و8 ساعات طيران من %8 من سكان العالم- قد بدأ في تسيير رحلات داخلية منتظمة منذ شهر سبتمبر 2023، بينما انطلقت الرحلات الدولية في شهر أبريل 2024، بواقع رحلتين أسبوعيًا، تربطه بمطار دبي الدولي.
ويتيح منتجع ((شيبارة)) باب الحجز للإقامة فيه، مع عرضٍ لفترة محدودة، حيث يقدم ليلة مجانًا عند حجز إقامة لليلتين

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