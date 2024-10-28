تقديرات إسرائيلية: لا قرارات بشأن تبادل أسرى قبل انتخابات الرئاسة الأميركية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- ادعت مصادر إسرائيلية مطلعة على الاجتماع الرباعي في الدوحة، بشأن تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، أن تقدما حاصلا في "فحص خطط جديدة قد يتم قبولها في حال طرحها على الطاولة"، حسبما نقلت عنهم القناة 12 اليوم، الإثنين.

ويشارك في اجتماع الدوحة كل من رئيس الموساد، دافيد برنياع، الذي وصل إلى الدوحة أمس وقرر المبيت فيها، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، ومدير المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، ورئيس وزراء قط ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وطرحت مصر مقترحا يقضي لـ"صفقة صغيرة"، يقضي بأن تفرج "حماس" عن أربع رهائن إسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين وهدنة ليومين. ويتوقع أن يستمر اليوم التباحث في المقترح.

وأضافت القناة أن مصادر إسرائيلية أخرى نفت إمكانية حدوث تقدم في المحادثات طالما أن إسرائيل و"حماس" لا تقدمان تنازلات، بادعاء أن "حماس"، بعد مقتل قائدها يحيى السنوار، تواصل التمسك بمطالبها من أجل التوصل إلى اتفاق، والتي تشمل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، فيما ترفض إسرائيل وقف الحرب وتطالب باستمرار تواجد قواتها في محور فيلادلفيا.

وقال أحد المصادر الإسرائيلية إنه "نتداول في خطة واسعة تأخذ المبادرة المصرية بالحسبان. وتبلورت هذه المبادرة في الأسبوعين الأخيرين. والمحادثات كانت جيدة. ونعتزم عقد قمة رباعية الأسبوع الحالي وبدء مشاركة فرق عمل كي نرى إذا كان هناك مسارا يسمح بالوصول إلى صفقة".

وناقش الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي المقترح المصري، وحسب القناة 12، أيدته أجهزة الأمن الإسرائيلية ومعظم الوزراء، باستثناء رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وأفادت القناة بأن أحدث التقديرات هي أنه لن تتخذ قرارات بخصوص مقترح تبادل أسرى قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجري يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

ويطالب مسؤولون أمنيون بتليين مواقف إسرائيل، "بعد تحقيق هدف الحرب بالقضاء على قدرات حماس وتفكيك قيادتها واغتيال السنوار، وحان الوقت لتحقيق هدف الحرب الآخر المتمثل بإعادة المخطوفين"، وفقا للقناة.

ولفتت القناة إلى أن سموتريتش وبن غفير يرفضون أي مقترح لتبادل أسرى، ويهددان بإسقاط الحكومة إذا وافقت على أي مقترح، وفي المقابل يطالبان باستمرار الحرب والعودة إلى الاستيطان في القطاع، "الذي يتناقض كليا مع إمكانية التوصل إلى صفقة".