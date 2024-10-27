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محللون: نتنياهو يأمل فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

10/27/2024 7:23:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬عودة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بحسب‭ ‬المحليين،‭ ‬ولو‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السابق‭ ‬بعث‭ ‬رسائل‭ ‬متباينة‭ ‬بشأن‭ ‬سياسته‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وكان‭ ‬وجود‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جيدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬نتنياهو‭ ‬المرة‭ ‬الماضية‭. ‬

وتراوحت‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬بين‭ ‬تشجيع‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬قصف‭ ‬المنشآت‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬امتنعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬وانتقاد‭ ‬الزعيم‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليحدث‭ ‬أبدا‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬رئيسا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحروب‭. ‬

وتبقى‭ ‬هذه‭ ‬السياسات‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬وخاصة‭ ‬أنها‭ ‬تترافق‭ ‬مع‭ ‬شعار‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬لنعد‭ ‬لأمريكا‭ ‬عظمتها‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬محللون‭ ‬إن‭ ‬نتنياهو‭ ‬يأمل‭ ‬بتحقيقه‭. ‬وبصفته‭ ‬رئيسا‭ ‬جمهوريا،‭ ‬قد‭ ‬يمنح‭ ‬ترامب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬النزاعات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستعرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭. ‬

يقول‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬جدعون‭ ‬راهط‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬إنجازات‭ ‬نتنياهو،‭ ‬يصلي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيمنحه‭ ‬الحرية‭ ‬الكافية‭ ‬للحركة‭ ‬مما‭ ‬سيسمح‭ ‬له‭ ‬بالقيام‭ ‬بما‭ ‬يطمح‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬ويوافق‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬أفيف‭ ‬بوشينسكي‭ ‬هذا‭ ‬التحليل‭ ‬ويقول‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تجربته‭ ‬مع‭ ‬الجمهوريين‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭.. ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬معه‮»‬‭. ‬

وعلى‭ ‬مدار‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬رئاسة‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيل،‭ ‬فإن‭ ‬ترامب‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬في‭ ‬عهده‭. ‬وخلال‭ ‬رئاسته،‭ ‬أقدم‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬خطوات‭ ‬عززت‭ ‬مكانة‭ ‬نتنياهو‭ ‬محليا،‭ ‬بينما‭ ‬قلبت‭ ‬بعض‭ ‬السياسات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الراسخة‭ ‬بشأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وصراعها‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والمنطقة‭ ‬الأوسع‭. ‬نقل‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬القدس‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬إسرائيل‭ ‬عاصمتها‭ ‬الأبدية،‭ ‬واعترف‭ ‬بالسيادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬المحتلة،‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وإسرائيل‭. ‬

وقام‭ ‬ترامب‭ ‬أيضا‭ ‬بالانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬التاريخي‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬لطالما‭ ‬تمتع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بعلاقة‭ ‬فاترة‭ ‬مع‭ ‬نتنياهو،‭ ‬مع‭ ‬إصراره‭ ‬على‭ ‬‮«‬الدعم‭ ‬القوي‮»‬‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وحذر‭ ‬بايدن‭ ‬نتنياهو‭ ‬من‭ ‬ضرب‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬أو‭ ‬النووية‭ ‬الإيرانية‭. ‬

كما‭ ‬يتمتع‭ ‬ترامب‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بعلاقة‭ ‬شخصية‭ ‬وثيقة،‭ ‬حيث‭ ‬تباهى‭ ‬المرشّح‭ ‬الجمهوري‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بمكالماته‭ ‬الهاتفية‭ ‬شبه‭ ‬اليومية‭ ‬مع‭ ‬نتنياهو‭. ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬علاقة‭ ‬جيّدة‭ ‬للغاية‮»‬،‭ ‬موضحا‭: ‬‮«‬سنعمل‭ ‬معهم‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

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