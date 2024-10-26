مايكروسوفت تفصل موظفين نظموا وقفة داعمة لشهداء فلسطين في غزة

فصلت شركة مايكروسوفت موظفين اثنين بعد تنظيمهما لوقفة غير مرخصة في مقر الشركة لتأبين الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.



وقال الموظفان لوكالة "أسوشيتد برس" إن فصلهما تم عبر مكالمة هاتفية مساء الخميس، بعد ساعات من فعالية نظماها خلال استراحة الغداء في مقر مايكروسوفت في ريدموند، واشنطن.



كان الموظفان عضوان في تحالف يدعى "لا لـ Azure من أجل الفصل العنصري"، وهو تحالف يعارض بيع مايكروسوفت لتقنيات الحوسبة السحابية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية. وأكدا أن فعالية الخميس كانت مشابهة لحملات التبرع الأخرى التي نظمتها مايكروسوفت لمساعدة المحتاجين.



وقال عبدو محمد، الباحث وعالم البيانات: "لدينا العديد من أفراد المجتمع في مايكروسوفت الذين فقدوا عائلاتهم أو أصدقائهم أو أحبائهم. ولكن مايكروسوفت فشلت حقًا في توفير المساحة لنا لنتشارك الحزن ونكرّم ذكرى من لم يعودوا قادرين على التعبير عن أنفسهم".



من جهتها، قالت مايكروسوفت يوم الجمعة إنها "أنهت عمل بعض الأفراد وفقًا لسياساتها الداخلية"، لكنها رفضت تقديم تفاصيل إضافية.



وأشار محمد، وهو مصري الجنسية، إلى أنه يحتاج إلى وظيفة جديدة خلال الشهرين المقبلين لنقل تأشيرة العمل وتجنب الترحيل.

فيما قال الموظف الآخر المفصول، حسام نصر، إن هدف الوقفة كان "تكريم ضحايا الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتسليط الضوء على تواطؤ مايكروسوفت في الإبادة" بسبب استخدام التكنولوجيا الخاصة بها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح نصر أن خبر فصله تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة مراقبة تدعى "أوقفوا معاداة السامية" قبل أكثر من ساعة من تلقيه اتصال مايكروسوفت. ولم ترد المجموعة فورًا على طلب للتعليق حول كيفية علمها بقرار الفصل.



وكانت المجموعة ذاتها قد دعت قبل أشهر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا لاتخاذ إجراء ضد نصر بسبب مواقفه العلنية من إسرائيل.



ردود أفعال الشركات التقنية على النزاع

وكانت غوغل قد فصلت في وقت سابق هذا العام أكثر من 50 موظفًا بعد احتجاجات على التكنولوجيا التي توفرها للحكومة الإسرائيلية وسط الحرب على غزة.

وتعود عمليات الفصل إلى الاضطرابات الداخلية والاعتصامات في مكاتب جوجل، والتي ركزت على مشروع "نيمبوس"، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار وقع في عام 2021 لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.



وقالت مايكروسوفت في بيانها حول عمليات الفصل إنها تظل "ملتزمة بالحفاظ على بيئة عمل مهنية ومحترمة. ولأسباب تتعلق بالخصوصية والسرية، لا يمكننا تقديم تفاصيل محددة".