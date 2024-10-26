مايكروسوفت تفصل موظفين نظموا وقفة داعمة لشهداء فلسطين في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فصلت شركة مايكروسوفت موظفين اثنين بعد تنظيمهما لوقفة غير مرخصة في مقر الشركة لتأبين الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال الموظفان لوكالة "أسوشيتد برس" إن فصلهما تم عبر مكالمة هاتفية مساء الخميس، بعد ساعات من فعالية نظماها خلال استراحة الغداء في مقر مايكروسوفت في ريدموند، واشنطن.
كان الموظفان عضوان في تحالف يدعى "لا لـ Azure من أجل الفصل العنصري"، وهو تحالف يعارض بيع مايكروسوفت لتقنيات الحوسبة السحابية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية. وأكدا أن فعالية الخميس كانت مشابهة لحملات التبرع الأخرى التي نظمتها مايكروسوفت لمساعدة المحتاجين.
وقال عبدو محمد، الباحث وعالم البيانات: "لدينا العديد من أفراد المجتمع في مايكروسوفت الذين فقدوا عائلاتهم أو أصدقائهم أو أحبائهم. ولكن مايكروسوفت فشلت حقًا في توفير المساحة لنا لنتشارك الحزن ونكرّم ذكرى من لم يعودوا قادرين على التعبير عن أنفسهم".
من جهتها، قالت مايكروسوفت يوم الجمعة إنها "أنهت عمل بعض الأفراد وفقًا لسياساتها الداخلية"، لكنها رفضت تقديم تفاصيل إضافية.
وأشار محمد، وهو مصري الجنسية، إلى أنه يحتاج إلى وظيفة جديدة خلال الشهرين المقبلين لنقل تأشيرة العمل وتجنب الترحيل.
فيما قال الموظف الآخر المفصول، حسام نصر، إن هدف الوقفة كان "تكريم ضحايا الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتسليط الضوء على تواطؤ مايكروسوفت في الإبادة" بسبب استخدام التكنولوجيا الخاصة بها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح نصر أن خبر فصله تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة مراقبة تدعى "أوقفوا معاداة السامية" قبل أكثر من ساعة من تلقيه اتصال مايكروسوفت. ولم ترد المجموعة فورًا على طلب للتعليق حول كيفية علمها بقرار الفصل.
وكانت المجموعة ذاتها قد دعت قبل أشهر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا لاتخاذ إجراء ضد نصر بسبب مواقفه العلنية من إسرائيل.
ردود أفعال الشركات التقنية على النزاع
وكانت غوغل قد فصلت في وقت سابق هذا العام أكثر من 50 موظفًا بعد احتجاجات على التكنولوجيا التي توفرها للحكومة الإسرائيلية وسط الحرب على غزة.
وتعود عمليات الفصل إلى الاضطرابات الداخلية والاعتصامات في مكاتب جوجل، والتي ركزت على مشروع "نيمبوس"، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار وقع في عام 2021 لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
وقالت مايكروسوفت في بيانها حول عمليات الفصل إنها تظل "ملتزمة بالحفاظ على بيئة عمل مهنية ومحترمة. ولأسباب تتعلق بالخصوصية والسرية، لا يمكننا تقديم تفاصيل محددة".
MENAFN26102024000072011014ID1108820714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.