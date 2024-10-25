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الأهلي يواجه هلال القدس الفلسطيني

10/25/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستهل‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مشواره‭ ‬الآسيوي‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬هلال‭ ‬القدس‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬عصرا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬السيب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭ ‬مسقط،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬التحدي‭ ‬الآسيوي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬


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