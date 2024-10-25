الأهلي يواجه هلال القدس الفلسطيني

الأهلي يواجه هلال القدس الفلسطيني
التاريخ
10/25/2024 7:18:23 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستهل اليوم السبت فريق الأهلي الأول لكرة القدم مشواره الآسيوي بمواجهة فريق هلال القدس الفلسطيني، عند الساعة الرابعة عصرا على ملعب السيب في العاصمة العمانية مسقط، ضمن مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري التحدي الآسيوي 2024-2025.
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