لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 2634 قتيلا و12252 مصابا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 25 - 10 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا الغارات التي يشنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 2634 قتيلا و12252 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير
البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير إن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 41 قتيلا و133 مصابا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من أكتوبر من العام الماضي الى 2634 قتيلا و 12252 جريحا.
وأضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية أنه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 125 غارة جوية معادية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11085 اعتداء.
وأوضح التقرير أنه حتى الآن تم فتح 1097 مركزا لاستقبال النازحين منها 929 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا إلى أن حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للنازحين وصل إلى 190975 نازحا من بينهم (43712 عائلة) في مراكز الايواء لافتا إلى أن النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان) وبيروت.
وذكر التقرير أنه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 348237 مواطنا سوريا و 156505 مواطنين لبنانيين إلى الأراضي السورية.
وأشار إلى تقرير أصدرته وزارة الصحة في وقت سابق اليوم يوضح أن اعتداءات قوات الاحتلال على الهيئات الاسعافية وصلت إلى حوالي 200 اعتداء وقد أدت إلى مقتل 163 شخصا وإصابة 272 آخرين من القطاع الصحي منذ بدء العدوان.
وأكد أن لجنة الطوارئ الحكومية تتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين "ضمن آلية واضحة وشفافة" في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد إلى أن تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز / م م ج
MENAFN25102024000071011013ID1108819083
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