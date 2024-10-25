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لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 2634 قتيلا و12252 مصابا

10/25/2024 2:47:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 25 - 10 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 2634 قتيلا و12252 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير إن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 41 قتيلا و133 مصابا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من أكتوبر من العام الماضي الى 2634 قتيلا و 12252 جريحا.
وأضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية أنه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 125 غارة جوية معادية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11085 اعتداء.
وأوضح التقرير أنه حتى الآن تم فتح 1097 مركزا لاستقبال النازحين منها 929 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا إلى أن حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للنازحين وصل إلى 190975 نازحا من بينهم (43712 عائلة) في مراكز الايواء لافتا إلى أن النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان) وبيروت.
وذكر التقرير أنه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 348237 مواطنا سوريا و 156505 مواطنين لبنانيين إلى الأراضي السورية.
وأشار إلى تقرير أصدرته وزارة الصحة في وقت سابق اليوم يوضح أن اعتداءات قوات الاحتلال على الهيئات الاسعافية وصلت إلى حوالي 200 اعتداء وقد أدت إلى مقتل 163 شخصا وإصابة 272 آخرين من القطاع الصحي منذ بدء العدوان.
وأكد أن لجنة الطوارئ الحكومية تتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين "ضمن آلية واضحة وشفافة" في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد إلى أن تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / م م ج




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