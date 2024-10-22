الملك يتلقى برقية شكر من رئيس أوزبكستان

الملك يتلقى برقية شكر من رئيس أوزبكستان
التاريخ
10/22/2024 7:22:25 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس شوكت ميرضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إلى فخامته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لجمهورية أوزبكستان.
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