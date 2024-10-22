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الضمان يفوز بجائزة التميز الدولية على مستوى آسيا والباسيفيك

10/22/2024 4:46:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فازت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشهادة التميز الدولية في جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى منطقة آسيا والباسيفيك للعام 2024، إضافة إلى حصول المؤسسة على شعار التميز المعتمد للجائزة والتي تمنحها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف وتضم تحت مظلتها أكثر من (327) هيئة ومؤسسة ضمان وتأمينات اجتماعية في أكثر من (150) دولة حول العالم.
كما فازت المؤسسة بجائزة الممارسات الفُضلى من الجمعية الدولية وذلك عن تجربتها في تقديم حوافز خاصة للتخفيف من أعباء الدراسة الجامعية على أبناء وبنات المتقاعدين، ونشر الوعي بمفهوم الضمان الاجتماعي بين طلاب الجامعات.

هذا وقد هنأ مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة كافة العاملين فيها على هذا الإنجاز الوطني الرفيع على المستوى الدولي، مؤكداً على أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتميزة التي يبذلها العاملون في المؤسسة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكد الطراونة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تولي جُلَّ اهتمامها لكتاب التكليف السامي لحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والذي جاء فيه "بأن تحديث الإدارة العامة أساس مهم في إنجاح التحديث الاقتصادي، ومنطلق في تحديث الدولة في مئويتها الثانية، ولا بد أن نمضي في تطوير الإدارة العامة لتحسين الخدمات ومواكبة الحداثة والتطوير، وتعزيز ثقافة الإنجاز والتميز في المؤسسات الحكومية، فهذه المؤسسات وجدت لتحقيق النفع العام، وكل مسؤول وموظف واجبه خدمة المواطن بكفاءة وإتقان، وسيكون القطاع العام خاضعاً للتقييم المستمر، فمن دون إدارة عامة كفؤة لا يمكن السير في تنفيذ مسارات التحديث الأخرى".

وأضاف إن فوز مؤسسة الضمان بجائزة مع شهادة التقدير الدولية إضافة إلى حصولها على برنامج الاعتراف (جودة الخدمة) في المبادئ التوجيهية للإيسا يُعدّ إنجازاً وطنياً قيّماً على المستوى الدولي، وهي إنجازات تُضاف إلى الإنجازات الوطنية التي حققتها المؤسسة.

وأوضح الطراونة أن فوز المؤسسة بهذه الجائزة تقديراً لجهودها في العمل على توسيع مظلة الشمول بالضمان عبر المزيد من برامج التوعية، وما تقوم به من أجل تيسير أعباء الدراسة الجامعية لأبناء وبنات متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المنح الدراسية التي خصصتها الجامعات لأبناء المتقاعدين الأضعف اقتصادياً بالتعاون مع الجامعات، بالإضافة إلى تيسير دفع الأقساط الجامعية بتقسيطها من الراتب التقاعدي، مشيراً إلى أن توجهات المؤسسة مستمرة بتبني البرامج والمبادرات التي تخدم متقاعديها.

وأضاف إن حصول المؤسسة على برنامج الاعتراف بدليل الجودة يعتبر دليلاً على فاعلية الخدمات المقدمة لجمهورها والتي تنطبق على مجال الضمان الاجتماعي بعد تنفيذ المبادئ التوجيهية ذات الصلة، مثمناً الدور الرائد والمتميز الذي وصلت إليه المؤسسة على المستويين المحلي والعالمي.

بدوره، بيّن مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات في المؤسسة، محمود المعايطة، أنه كان لمؤسسة الضمان دوراً فاعلاً في سعيها الدؤوب لتوفير خدمات للمتقاعدين، خاصة في تقديم المنح الدراسية بهدف التخفيف من أعباء الدراسة الجامعية على أبناء وبنات المتقاعدين، مشيراً بأن قرار لجنة التحكيم الدولية المستقلة بتتويج المؤسسة بجائزة الممارسات الفُضلى يأتي في إطار مسابقة جوائز الممارسات الفُضلى لهيئات التأمينات الاجتماعية في إقليم آسيا والباسيفيك.

وأوضح المعايطة أنه تمّ إعداد مادة منهجية لتدريس مادة الضمان الاجتماعي في الجامعات، ونُفِّذ ذلك في (9) جامعات وكلّيتين جامعيتين، بهدف الارتقاء بمعرفة طلبة الجامعات الأردنية بالضمان الاجتماعي، وشمل ذلك حتى الآن (27,860) طالباً وطالبة، مضيفاً أنه تمّ توفير (128) منحة دراسية لأبناء وبنات المتقاعدين، ويجري العمل الآن على الوصول إلى (500) منحة، خلال العامين القادمين، كما تمّ توفير خصومات إضافية لأبناء وبنات المتقاعدين، وتقسيط الرسوم والدفعات الخاصة بالدراسة الجامعية بشكل ميسّر.

ويذكر أنه سيتم تكريم المؤسسة بحفلٍ خاص في المنتدى الأقليمي لآسيا والباسيفيك للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الذي سيتم عقده بمدينة الرياض في السعودية نهاية العام الحالي.

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