بلدة تنك في نيو جيرسي تستعد لإجراء انتخابات محلية تعكس التحولات المهمة في المشهد السياسي الأمريكي

(MENAFN) مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية, تستعد بلدة تنك في نيو جيرسي لإجراء محلية تعكس التحولات المهمة في المشهد السياسي الأمريكي, تكشف تقارير من "صوت أمريكا" عن اتجاه متزايد للمرشحات المسلمات اللواتي يسعين لزيادة تمثيلهن في السياسة على المستويين المحلي والولائي خلال هذه الدورة الانتخابية.



وفي تنك, تسعى امرأتان مسلمتان رائدتان, هما رشما خان ونادية حسين, لتغيير التاريخ من خلال محاولتهما أن تكونا أول امرأتين مسلمتين يتم انتخابهما في مناصب رسمية في مدينتهما, التي يبلغ عدد سكانها حوالي 41,000 نسمة, بما في ذلك مجتمع مسلم كبير, على الرغم من زيادة التنوع في المدينة, لم تشهد المدينة بعد انتخاب امرأة مسلمة لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المدرسة, حيث ان رشما خان, الناشطة البالغة من العمر 47 عامًا ذات الأصل الهندي, مصممة على تغيير هذا الواقع من خلال ترشحها للمجلس البلدي, قالت: "أدرك أن هذا ليس مجرد منصب, بل هو مسؤولية كبيرة كمسلمة", مشيرة إلى ثقل ترشحها.



كذلك من ناحية أخرى, تهدف نادية حسين, المعلمة الأمريكية ذات الأصول الترينيدادية, إلى أن تكون أول امرأة مسلمة يتم انتخابها لمجلس المدرسة في تنك, كلا المرشحتين ترتديان الحجاب وتعتبران نفسيهما "أمهات عاملات ومواطنات عاديات يسعين لإحداث تأثير في مجتمعاتهن, " تعكس حملاتهما حركة وطنية أكبر نحو زيادة التنوع في التمثيل السياسي, مما يبرز الحاجة الماسة لأصوات متنوعة في الحكم, ومع اقتراب الانتخابات المحلية, تمثل جهود خان وحسين خطوة مهمة نحو خلق بيئة سياسية أكثر شمولاً في تنك وما وراءها, تؤكد طموحاتهما على الطبيعة المتطورة للسياسة الأمريكية, التي تقدر بشكل متزايد التنوع والتمثيل في قيادتها.

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