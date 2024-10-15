الأونروا: تطعيم 93 ألف طفل في الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنها تمكنت بالتعاون مع الشركاء من تطعيم نحو 93 ألف طفل دون سن العاشرة في المناطق الوسطى من قطاع غزة، ضمن الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال.

وأفادت في بيان لها عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، بأنه "رغم تصاعد وتيرة الحرب والتحديات المستمرة، انطلقت الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال أمس في المناطق الوسطى من غزة".

وأردفت: "أفضل لقاح للأطفال هو وقف إطلاق النار والسلام".

وكان الصحة ماجد أبو رمضان أعلن يوم أمس عن انطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، وذلك للأطفال دون سن العاشرة.

وأشار إلى أن حملة التطعيم ستتكون من ثلاث مراحل، الأولى في المنطقة الوسطى في دير البلح وتستمر لثلاثة أيام، وستكون من يوم 14 إلى 17 تشرين الأول الجاري، وقابلة للتمديد ليوم إضافي.

وأضاف، أن الجولة الثانية ستكون في محافظتي خان يونس ورفح، من 19- 22 الجاري، أما الجولة الثالثة فستكون في محافظتي غزة والشمال، من 22- 25 الجاري.

وأشار إلى أنه سيتم إعطاء الجرعة الثانية من طعم شلل الاطفال الفموي

n OPV، إضافة إلى فيتامين (أ) الذي يعزز مناعة الأطفال، ويساعدهم في مقاومة العدوى، ويساهم في تحسين الرؤية والنمو السليم.

وتستهدف الحملة تطعيم 591,700 طفل دون سن العاشرة، وسيتم نشر فرق ثابتة ومتحركة لإتمام الحملة.

وأكدت "الصحة" أن نجاح هذه الحملة مرهون بالهدنة الإنسانية لضمان قدرة جميع العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال على العمل في بيئة آمنة، وتمكين الأسر من الحصول على التطعيم للأطفال.