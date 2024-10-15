المكتبة الوطنية الفلسطينية ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي يوقّعان بروتوكول تعاون بينهما

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/ PNN/ وقّعت المكتبة الوطنية الفلسطينية ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بروتوكول تعاون بينهما، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، ومعالي الدكتور مهند المبيضين، مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وبحضور نائبته رهام المصري، ومدير دائرة صيانة المخطوطات والترميم الأستاذ سليمان الشقيرات.
وأكّدت المكتبة الوطنيّة أن هذا التّعاون يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني، وإدراكاً منهما لأهمية دور المكتبة الوطنية في جمع التراث الفكري والثقافي وإتحاته للمواطنين الأردنيين والفلسطينيين، ووضع أسس قوية تضمن الاستمرار في رفع مستوى التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الأردني والفلسطيني الشقيقين.
وأوضحت المكتبة أن الطّرفان اتفقا على أن يعملا على تطوير التعاون في مجال المكتبات الوطنية والأرشيف والمخطوطات وصيانتها وترميمها، وذلك في إطار البرامج والمناهج والنظم السارية، والمطبقة في كل منهما، ويشمل التّعاون: تبادل الخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التدريب وتمكين العاملين،
وتبادل ما يصدر عنهما من كتب ودراسات ودوريات في مجلات ووثائق وغيرها، وكذلك تبادل المعلومات المتخصصة في مجمل القضايا الاستراتيجية والعربية بما يخدم المصالح العليا للشعبين وإرثهما الثقافي والتراثي والحضاري، علاوة على دعم التنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة بموضوع هذا البروتوكول.
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