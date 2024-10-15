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المكتبة الوطنية الفلسطينية ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي يوقّعان بروتوكول تعاون بينهما

10/15/2024 6:09:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/ PNN/ وقّعت المكتبة الوطنية الفلسطينية ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بروتوكول تعاون بينهما، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمّان.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، ومعالي الدكتور مهند المبيضين، مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وبحضور نائبته رهام المصري، ومدير دائرة صيانة المخطوطات والترميم الأستاذ سليمان الشقيرات.

وأكّدت المكتبة الوطنيّة أن هذا التّعاون يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني، وإدراكاً منهما لأهمية دور المكتبة الوطنية في جمع التراث الفكري والثقافي وإتحاته للمواطنين الأردنيين والفلسطينيين، ووضع أسس قوية تضمن الاستمرار في رفع مستوى التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الأردني والفلسطيني الشقيقين.

وأوضحت المكتبة أن الطّرفان اتفقا على أن يعملا على تطوير التعاون في مجال المكتبات الوطنية والأرشيف والمخطوطات وصيانتها وترميمها، وذلك في إطار البرامج والمناهج والنظم السارية، والمطبقة في كل منهما، ويشمل التّعاون: تبادل الخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التدريب وتمكين العاملين،

وتبادل ما يصدر عنهما من كتب ودراسات ودوريات في مجلات ووثائق وغيرها، وكذلك تبادل المعلومات المتخصصة في مجمل القضايا الاستراتيجية والعربية بما يخدم المصالح العليا للشعبين وإرثهما الثقافي والتراثي والحضاري، علاوة على دعم التنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة بموضوع هذا البروتوكول.

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