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الشيخ أحمد بن علي: نعتز بالتوجيهات الملكية بتشكيل مجلس لإدارة صالة المحرق للمناسبات

10/14/2024 7:14:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توزيع المهام بين أعضاء المجلس لخدمة أهالي المحرق وتعزيز النسيج الاجتماعي

أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صالة‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬للمناسبات‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الامتنان‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬لإدارة‭ ‬صالة‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬للمناسبات،‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مناسباتهم‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التماسك‭ ‬والنسيج‭ ‬الأهلي‭ ‬والمجتمعي‭ ‬بين‭ ‬أهالي‭ ‬وعائلات‭ ‬المحرق،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬تقديره‭ ‬بأن‭ ‬يأتي‭ ‬افتتاح،‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الذي‭ ‬تكرم‭ ‬به‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬متزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬منظومة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬وتم‭ ‬خلاله‭ ‬توزيع‭ ‬المهام،‭ ‬وتحديد‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬لتمضي‭ ‬وتيرة‭ ‬الأداء‭ ‬متناغمة‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬وتعزيز‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والترابط‭ ‬الأخوي‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭.‬

ويضم‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬عضويته،‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬الحسن‭ ‬ود‭. ‬جواهر‭ ‬شاهين‭ ‬المضاحكة‭ ‬وعبدالوهاب‭ ‬يوسف‭ ‬الحواج‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وصالح‭ ‬عبدالله‭ ‬البلوشي‭ ‬وخالد‭ ‬يعقوب‭ ‬العامر‭ ‬وياسر‭ ‬محمد‭ ‬الحمادي‭ ‬ود‭. ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬جمعان‭ ‬وحسن‭ ‬محمد‭ ‬بوهزاع‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬سيبحثها‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوضع‭ ‬اللوائح‭ ‬والاشتراطات‭ ‬لعمل‭ ‬لاستخدام‭ ‬الصالة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬عليها‭ ‬واستدامتها،‭ ‬وتحديد‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الأداء،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬الكرام،‭ ‬منوهًا‭ ‬بأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬والتكاتف‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والنهوض‭ ‬بالعمل‭ ‬والمهام‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬أغراض‭ ‬الصالة‭ ‬المخصصة‭ ‬للمناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

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