جمعية ((وطني البحرين)) تشيد بمضامين كلمة الملك بشأن الهوية الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية «وطني البحرين» بمضامين الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. وأكدت الجمعية أهمية ما طرحه جلالته بشأن الهوية الوطنية كركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والتقدم في مملكة البحرين.
وأعربت الجمعية عن تقديرها العميق لتوجيهات جلالة الملك بتأصيل الهوية البحرينية، مؤكدة أن ما جاء في كلمته يعكس رؤية ثاقبة للحفاظ على هذا العنصر الحيوي الذي يشكل أساساً للتنمية الشاملة والتماسك المجتمعي.
وأشارت الجمعية إلى أن دعوة جلالته لتنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزية تأصيل الهوية الوطنية تمثل خطوة رائدة لضمان أن تكون الهوية البحرينية حاضرة في كل مسارات التنمية، مع تحقيق التوازن بين الانفتاح الحضاري وحماية الأمن الوطني.
كما نوهت الجمعية في بيانها بالإشادة بما جاء في كلمة جلالته حول تكريس الهوية الوطنية في التربية الوطنية المبكرة، معتبرة أن ذلك يعزز انتماء الأجيال القادمة ويحصّنها ضد أي تحديات مستقبلية، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي وقادر على مواجهة مختلف التحديات.
وأكدت الجمعية أنها ستكرس جهودها في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية، وذلك في سياق أهدافها التي أنشئت من أجلها لتعزيز ثقافة الهوية الوطنية والولاء والانتماء والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز روح المسؤولية الفردية، والالتزام بالواجبات الوطنية والتشجيع على التمسك والمحافظة على التراث والعادات والتقاليد التي أورثها الآباء والأجداد والالتزام بأخلاقيات التسامح الديني والاندماج المجتمعي.
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