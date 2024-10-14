جمعية ((وطني البحرين)) تشيد بمضامين كلمة الملك بشأن الهوية الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعربت‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬العميق‭ ‬لتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬بتأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬ثاقبة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العنصر‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬أساساً‭ ‬للتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي‭. ‬

وأشارت‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دعوة‭ ‬جلالته‭ ‬لتنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬جاهزية‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬رائدة‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية،‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الانفتاح‭ ‬الحضاري‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭.‬

كما‭ ‬نوهت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬بالإشادة‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬جلالته‭ ‬حول‭ ‬تكريس‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬المبكرة،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعزز‭ ‬انتماء‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬ويحصّنها‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬تحديات‭ ‬مستقبلية،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬متماسك‭ ‬وقوي‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭.‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬أنها‭ ‬ستكرس‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬والأهلية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬أهدافها‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬المسؤولية‭ ‬الفردية،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالواجبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬التمسك‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬التي‭ ‬أورثها‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬والالتزام‭ ‬بأخلاقيات‭ ‬التسامح‭ ‬الديني‭ ‬والاندماج‭ ‬المجتمعي‭. ‬

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