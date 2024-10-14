الخلود يعيد بن زكري لروشن

(MENAFN
- Al Watan)
تعاقد الخلود، مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، لتولي مهمة الإشراف على الجهاز الفني للفريق، خلفًا للبرتغالي باولو دوارتي.
ولا يعد بن زكري، صاحب الـ59 عامًا، غريبًا على الدوري
السعودي، إذ سيخوض تجربته الخامسة بعد قيادة أندية الرائد، والفيحاء، وضمك، والأخدود على الترتيب، وخلال تجاربه السابقة نجح المدرب الجزائري في وضع بصمته وإنقاذ تلك الأندية من خطر مغادرة الدوري.
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