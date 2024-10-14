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الخلود يعيد بن زكري لروشن

10/14/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الخلود، مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، لتولي مهمة الإشراف على الجهاز الفني للفريق، خلفًا للبرتغالي باولو دوارتي.
ولا يعد بن زكري، صاحب الـ59 عامًا، غريبًا على الدوري السعودي، إذ سيخوض تجربته الخامسة بعد قيادة أندية الرائد، والفيحاء، وضمك، والأخدود على الترتيب، وخلال تجاربه السابقة نجح المدرب الجزائري في وضع بصمته وإنقاذ تلك الأندية من خطر مغادرة الدوري.

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