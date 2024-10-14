شركة دي في كوم تكنولوجي تقدم حلولها المستقبلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض جيتكس العالمي 2024 د

(MENAFN
- Absolute Communications ) الاتصالات والتعاون والأمن السيبراني، أن تعلن مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2024، إحدى الفعاليات التقنية الرائدة في المنطقة المقرر إقامتها خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تُقدم شركة دي في كوم مجموعةً من الحلول السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتؤكد التزامها بإجراء تحول للمشهد الرقمي للشركات، على أن يركز معرض شركة دي في كوم على ابتكارات الشركاء، بما في ذلك فيوسونيك ويالينك وياستار وون سكرين وأكوفوكس وسانجفور وإنستا في سي واكسترافيس، بدءًا من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات وصولًا إلى الأتمتة المنزلية المتقدمة.
سيجمع معرض جيتكس العالمي 2024 بين قادة ومبتكرين وخبراء في المجال على الصعيد العالمي تحت شعار "تعاون عالمي نحو اقتصاد مدعوم بالذكاء الاصطناعي في المستقبل"، حيث يعتبر المعرض إحدى كبرى الفعاليات وأكثرها تأثيرًا في مجال التقنية في الشرق الأوسط. ويوفر معرض جيتكس لشركة دي في كوم منصةً مثالية لعرض أحدث الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاتصالات والتعاون والأمن مع توقع حضور ما يزيد على 170000 شخص، وستوضح عروض شركة دي في كوم طريقة عمل تلك التقنيات على إعادة تشكيل بيئات العمل وتمكين التعاون السلس وحماية المؤسسات من التهديدات الرقمية الناشئة.
أعرب رنجان جورج، العضو المنتدب لدى شركة دي في كوم تكنولوجي، عن حماسه تجاه الفعالية قائلًا:
"نظرًا لسرعة اعتماد العالم على الذكاء الاصطناعي، تفخر شركة دي في كوم بقيادة الجهود الرامية إلى إجراء تحول في أنظمة الاتصالات والتعاون والأمن في مجال الأعمال". وأضاف قائلًا: "يسرنا أن نوضح، في معرض جيتكس العالمي 2024، طريقة عمل حلول الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي فضلًا عن عمل البنية الأساسية السحابية على تمكين الشركات من أداء الأعمال بطريقة أكثر ذكاء وأفضل في التعاون مع الحفاظ على أمنها في عالم يُركز على التقنية الرقمية".
التقدم في مجال الاتصالات بفضل منتجات يالينك وياستار
ستكشف شركة دي في كوم، في معرض جيتكس لهذا العام، عن مجموعة من المنتجات المبتكرة من علاماتها التجارية العالمية للشركاء، بما في ذلك يالينك وياستار؛ حيث تعرض يالينك، وهي شركة رائدة في مجال الاتصالات الموحدة، حلولها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتعيد تعريف تجارب بيئات العمل المختلطة وتأتي مجموعة ميتنج بورد ضن أهم المنتجات المعروضة في معرض يالينك، وهي حل متقدم لغرف منصة مايكروسوفت تيمز وتتميز ميتنج بورد بقدراتها عند عقد مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصميمها المتكامل وميزاتها التفاعلية، حيث تعمل على تحول مساحات العمل التقليدية إلى مراكز تعاون ديناميكية. وتركز المنتجات الرئيسية، مثل "ميتنج بار ايه 40" على النهج الذكي للتعاون عبر الفيديو المقدم من يالينك مدعومًا بميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل ميزات "إنتلي فوكس" والكاميرات المزدوجة وإلغاء الضوضاء. وتضمن هذه الحلول لكل مشارك الاستمتاع بتجربة مبسطة لعقد الاجتماعات، وذلك بفضل تقنيات الفيديو والصوت المحسّنة المصممة لدعم أماكن العمل الإنتاجية المختلطة.
ومن ناحية أخرى، تستعد شركة ياستار، وهي شركة متخصصة في أنظمة المقسمات الفرعية الخاصة وحلول مراكز الاتصال، لعرض حلول الاتصالات السحابية المحسنة، بما يتماشى مع التطور السريع لسوق الاتصالات الموحدة. ويأتي في مقدمة تلك المنتجات نظام الهواتف من السلسلة "بي"، حيث يعمل هذا النظام على تمكين الفِرَق من تقديم خدمة عملاء متميزة عبر مختلف القنوات، بما في ذلك الخدمات الصوتية والرسائل القصيرة وتطبيقات واتساب وفيسبوك ماسنجر والدردشة المباشرة؛ إذ تعمل حلول ياستار، بفضل تلك الأدوات متعددة الاستخدامات، على التخلص من العقبات التي تحول دون توفير مكان عمل رقمي مترابط وتعاوني، مما يدعم المؤسسات في تحقيق التحول الرقمي السلس وتعزيز الإنتاجية العامة.
تعاون تفاعلي مع ون سكرين
يسر شركة دي في كوم أن تقدم أيضًا شاشات ون سكرين التفاعلية المتطورة في معرض جيتكس 2024، حيث تتميز تلك الشاشات، مثل مجموعة شاشات اللمس من ون سكرين، بتصميمها المخصص للعمل الجماعي الديناميكي، سواء في بيئات عن بُعد أو مختلطة، كما تتميز شاشات ون سكرين التفاعلية بميزاتها سهلة الاستخدام وتأتي شاشات ون سكرين التفاعلية مزودة بعناصر تحكم قوية تعمل باللمس، فضلًا عن إمكانات مدمجة لعقد مؤتمرات الفيديو وأدوات محسنة بالذكاء الاصطناعي. ولذلك، تعتبر شاشات ون سكرين ملائمة لضمان التعاون وذلك من خلال تعزيز توفير بيئة أكثر ترابطًا وتفاعلًا للمستخدمين، سواء كنت ترغب في تسهيل عقد جلسات للعصف الذهني أو فصول دراسية عبر الإنترنت أو اجتماعات افتراضية.
أكوفوكس: تعزيز أتمتة حلول الأمان والأتمتة المنزلية
ستعرض شركة دي في كوم أحدث ابتكارات أكوفوكس في مجال أنظمة الاتصالات الداخلية المنزلية وحلول الأمان والأتمتة المنزلية، كجزء من التزامها بتوفير حلول أمان ذكية، مع إيلاء تركيز خاص على منتجات أكوبيلا؛ حيث صُممت أكوبيلا لرفع مستوى تجربة الأتمتة المنزلية حتى يتسنى للمستخدمين إدارة وظائف الأمان والتحكم في المنزل من خلال واجهة سهلة الاستخدام. وصُمم هاتف الباب المزود بفيديو "ار 29 سي" من أكوفوكس وأنظمة الاتصال الداخلي "اكس 915" من أكوفوكس لضمان الاتصال الآمن والسلس في الأماكن السكنية، كما توفر تلك الأنظمة لمالكي المنازل ومديري العقارات أمانًا وراحة وسيطرة محسّنة بفضل دمج ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وقدرات الوصول عن بُعد. وتسعى أكوفوكس إلى التقدم في مجال الأتمتة المنزلية لتيسير إدارة المستخدمين لأنظمة الأمان من خلال نقرة زر واحدة.
تعزيز الأمن السيبراني مع سانجفور
تقدم شركة دي في كوم حلول الأمن السيبراني والبنية الأساسية السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من سانجفور في عصر أصبح الأمان الرقمي فيه أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث توفر المنتجات المميزة، بما في ذلك جدار حماية التطبيقات من الجيل التالي من سانجفور وسانجفور ايه كلاود، حمايةً متقدمة من التهديدات السيبرانية فضلًا عن دعم توفير حوسبة سحابية سلسة وقابلة للتطوير، فقد صُممت عروض سانجفور لتلبية احتياجات الشركات التي تقتضي توفير حلول سحابية آمنة وموثوقة وفعالة، كما تتيح سانجفور للمؤسسات دعم حماية بيئاتها الرقمية وتعزيز موقفها في مجال الأمن السيبراني من خلال توفير رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراقبة في الوقت الفعلي.
إنستا في سي واكسترافيس: حلول تعاونية ومؤتمتة رائدة
تفخر شركة دي في كوم بتوفير منصة إنستا في سي، وهي منصة تعاون عبر الفيديو قابلة للتخصيص، وتوفير اكسترافيس، وهي شركة ابتكارية في مجال الأتمتة السحابية وأتمتة الشبكات ونهج التطوير والأمان والعمليات، وتعمل أدوات التعاون المرنة عبر الفيديو من إنستا في سي، مثل إنستا في سي اتش دي برو، على تقديم خيارات قابلة للتخصيص للشركات لعقد اجتماعات عبر الفيديو ومشاركة الشاشة وإدارة الملفات، وهي أدوات مناسبة لتلبية احتياجات المجالات المتنوعة.
وفي الوقت نفسه، ستقدم اكسترافيس حلولًا تعزز الأتمتة السحابية وأتمتة الشبكات بفضل منتجات مثل مدير السحابة من اكسترافيس، كما تتيح المنصة تحسين طاقة مركز البيانات لمساعدة الشركات في تحقيق أهداف الاستدامة مع زيادة الكفاءة إلى أقصى حد ممكن ويمكن للشركات أتمتة العمليات المهمة وتحقيق كفاءة تشغيلية محسنة وتقليل أثرها البيئي بفضل أدوات اكسترافيس.
توسيع نطاق التعاون بفضل منتجات فيوسونيك
يسر شركة دي في كوم ضم فيوسونيك إلى محفظتها في معرض جيتكس العالمي 2024 وتسليط الضوء على أحدث حلول وأجهزة عرض اللافتات الرقمية من فيوسونيك، وهي حلول وأجهزة عرض مثالية للبيئات المهنية والعامة، وتشمل المنتجات الرئيسية شاشة "سي دي إي 92 يو دبليو" التجارية فائقة الاتساع، بمقاس 92 بوصة وتوفر الشاشة دقة قدرها 5 آلاف مع نسبة باعية قدرها 9:21 فائقة الاتساع للاستمتاع بتجربة عرض متميزة، ولذلك، فهي مثالية لعرض لافتات رقمية شاملة وشاشات تجارية. إضافة إلى ذلك، سيُقدم جهاز العرض بالليزر "ال اكس 700- 4 كيه"، حيث يعرض هذا الجهاز صورًا فائقة الدقة قدرها 4 آلاف مع سطوع يصل إلى 3500 لومن حسب مقاييس المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، وبذلك فهو يضمن توفير صور دقيقة وحيوية. وتؤكد تلك الحلول على التزام فيوسونيك بتوفير تقنية عرض متعددة الاستخدامات وعالية الأداء ومصممة خصيصًا لبيئات العمل المتنوعة، مما يدعم مهمة شركة دي في كوم في تمكين التواصل السلس والتفاعل عبر مختلف القطاعات.
تدعو شركة دي في كوم الحضور إلى زيارة الجناح اتش 21- دي 05، قاعة زعبيل (2)، خلال معرض جيتكس العالمي 2024 لتجربة مجموعة الحلول الذكية الشاملة التي تقدمها، إذ تمثل المنتجات المعروضة قمة الابتكار في مجالات الاتصالات والتعاون والأمان المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعد هذه الفعالية فرصة مثالية للشركات لاستكشاف الطريقة التي يمكن بها لحلول شركة دي في كوم تحويل عملياتها وتحسين الأداء وتأمين البنية الأساسية الرقمية لديها.
لمعرفة مزيد من المعلومات بشأن شركة دي في كوم تكنولوجي ومجموعة حلولها المتطورة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
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