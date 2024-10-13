رئيس البرلمان الإيراني يكشف حقيقة مقتل إسماعيل قاآني

(MENAFN
- Palestine News Network
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طهران / PNN0- أكد رئيس البرلمان
الإيراني، محمد باقر قاليباف أن إسماعيل قاآني "يتمتع بصحة جيدة ويقوم بعمله، وما نشر بشأنه أخبار كاذبة".
وجاء تصريح قاليباف لوكالة تسنيم الإيرانية بعد أن أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله.
وحول الرد الإسرائيلي على الصواريخ الإيرانية أشار قاليباف، أن "طهران لا تسعى إلى توسيع الحرب، لكنها ستعطي ردًّا قويًّا ومستحقًّا على أي عداون".
مؤكدًا أن "إيران سترد بحزم على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وسترد في أي نقطة يحصل فيها انتهاك لسيادته".
"قدت الطائرة بنفسي"
وتعليقًا منه على نشر صورة له أثناء قيادته بنفسه للطائرة التي زار بها لبنان وسط القصف الإسرائيلي المستمر، أمس السبت، قال قاليباف: "نعم، لقد قمت بنفسي بقيادة الطائرة لكي أعلن مثل قائدنا المرشد الأعلى الإيراني، أننا في الساحة مثل الناس، ولسنا خائفين من العدو، لقد تصرفنا وفقًا للقوانين الدولية، وعلى عكس تهديدات العدو، ليس لدينا أي خوف منه".
وكانت ذكرت "هيئة البث" العبرية أن هناك توقعات متزايدة بأن يستهدف الرد الإسرائيلي على إيران مواقع عسكرية.
ونقلت الهيئة عن مصادر أن الولايات المتحدة وافقت "من حيث المبدأ" على أن تنقل إلى إسرائيل نظام دفاع جوي من نوع "ثاد" لاعتراض الصواريخ البالستية والتهديدات الجوية.
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