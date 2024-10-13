رئيس البرلمان الإيراني يكشف حقيقة مقتل إسماعيل قاآني

MENAFN - Palestine News ) طهران / PNN0- أكد رئيس الإيراني، محمد باقر قاليباف أن إسماعيل قاآني "يتمتع بصحة جيدة ويقوم بعمله، وما نشر بشأنه أخبار كاذبة".

وجاء تصريح قاليباف لوكالة تسنيم الإيرانية بعد أن أشارت وسائل إعلام غربية إلى أن مصير العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، التابع للحرس الثوري الإيراني، أصبح محل تساؤلات بسبب ما تم تداوله من أنباء حول غيابه بصورة ملحوظة ومزاعم مقتله أو إصابته.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسماعيل قاآني، ربما أصيب في غارة إسرائيلية على بيروت استهدفت حسن نصر الله.

وحول الرد الإسرائيلي على الصواريخ الإيرانية أشار قاليباف، أن "طهران لا تسعى إلى توسيع الحرب، لكنها ستعطي ردًّا قويًّا ومستحقًّا على أي عداون".

مؤكدًا أن "إيران سترد بحزم على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وسترد في أي نقطة يحصل فيها انتهاك لسيادته".

"قدت الطائرة بنفسي"

وتعليقًا منه على نشر صورة له أثناء قيادته بنفسه للطائرة التي زار بها لبنان وسط القصف الإسرائيلي المستمر، أمس السبت، قال قاليباف: "نعم، لقد قمت بنفسي بقيادة الطائرة لكي أعلن مثل قائدنا المرشد الأعلى الإيراني، أننا في الساحة مثل الناس، ولسنا خائفين من العدو، لقد تصرفنا وفقًا للقوانين الدولية، وعلى عكس تهديدات العدو، ليس لدينا أي خوف منه".

وكانت ذكرت "هيئة البث" العبرية أن هناك توقعات متزايدة بأن يستهدف الرد الإسرائيلي على إيران مواقع عسكرية.

ونقلت الهيئة عن مصادر أن الولايات المتحدة وافقت "من حيث المبدأ" على أن تنقل إلى إسرائيل نظام دفاع جوي من نوع "ثاد" لاعتراض الصواريخ البالستية والتهديدات الجوية.