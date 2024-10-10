البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.26%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلقت البورصة
الأردنية تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.26 بالمئة إلى مستوى 2392 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2381 صفقة.
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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108767652
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