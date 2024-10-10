البورصة الأردنية تنهي تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.26%

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت الأردنية تعاملاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.26 بالمئة إلى مستوى 2392 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2381 صفقة.

موضوعاتتوقعات قاتمة لأسعار الليثيوم عالمياً تقلق عمال المناجم فى زيمبابوى النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا الصين تستثمر 24 مليار دولار في مشروع لتحويل الفحم إلى

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.

المصدر: