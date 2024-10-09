الملك: الروابط الأخوية الراسخة بين البحرين والكويت تزداد قوة وتميزا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أمس في قصر الصخير، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، الذي يقوم بزيارة للبلاد، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء تحت قيادة جلالته الحكيمة.
وخلال الاستقبال، رحب حضرة صاحب الجلالة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
وزير الداخلية الكويتي، وكلفه بنقل تحياته وتمنياته لأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التطور والازدهار.
وأعرب جلالته عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، والتي تزداد قوةً وتميزًا في ظل الحرص المشترك على دعمها، لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، مشيدًا بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب السمو أمير دولة الكويت في تطوير العلاقات البحرينية – الكويتية، وبمواقف دولة الكويت المشرفة تجاه شقيقتها مملكة البحرين ومساعيها الخيرة في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك.
وأكد جلالته أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في مملكة البحرين ودولة الكويت، لاسيما في الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه المنطقة، بما يعزز ويدعم علاقاتهما الأخوية، ويخدم مصالحهما المتبادلة. ومن جهته، أعرب الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا اعتزازه بجهود جلالته في ترسيخ علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين البلدين وتوثيق الصلات الراسخة بين شعبيهما الشقيقين.
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