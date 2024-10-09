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الملك: الروابط الأخوية الراسخة بين البحرين والكويت تزداد قوة وتميزا

10/9/2024 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير،‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬يوسف‭ ‬سعود‭ ‬الصباح‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬للبلاد،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬جلالته‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتمنياته‭ ‬الطيبة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والرخاء‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭.‬

وخلال‭ ‬الاستقبال،‭ ‬رحب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬بالنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭
‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الكويتي،‭ ‬وكلفه‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتمنياته‭ ‬لأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬وللشعب‭ ‬الكويتي‭ ‬الشقيق‭ ‬بدوام‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والتي‭ ‬تزداد‭ ‬قوةً‭ ‬وتميزًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬دعمها،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬ومصلحة‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬ ‭ ‬الكويتية،‭ ‬وبمواقف‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬المشرفة‭ ‬تجاه‭ ‬شقيقتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومساعيها‭ ‬الخيرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬المشترك‭.‬

وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أهمية‭ ‬التشاور‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬ويدعم‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الأخوية،‭ ‬ويخدم‭ ‬مصالحهما‭ ‬المتبادلة‭. ‬ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬يوسف‭ ‬سعود‭ ‬الصباح‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬كرم‭ ‬الضيافة‭ ‬وحفاوة‭ ‬الاستقبال،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬اعتزازه‭ ‬بجهود‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وتوثيق‭ ‬الصلات‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬شعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

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