مخاطر صحية للهاتف المحمول

(MENAFN
- Al Watan)
استعرض تقرير نشره موقع ((هيلث شوتس)) الأميركي المتخصص بالشؤون الصحية ثمانية مخاطر وأضرار أساسية تُسببها الهواتف النقالة الذكية، وهي مخاطر متعددة أقلها الإجهاد ومشاكل العيون.
أولاً: إجهاد العين
وفقا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للطب الوقائي، فإن مستخدمي الهواتف الذكية معرضون لخطر أعلى بنسبة 39.7% لألم العين وجفافها عندما يقضون وقتاً طويلاً على الشاشة مقارنةً بالمستخدمين الآخرين.
ثانياً: آلام الرقبة
عند استخدام الهاتف يجلس المستخدم عادة في وضع منحنٍ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حالة تُعرف عادةً باسم ((رقبة الرسائل النصية)) والتي تؤدي إلى ألم مزمن وحتى مشاكل طويلة الأمد إذا لم يتم معالجتها.
ثالثاً: اضطرابات النوم
تشير دراسة نشرتها مجلة (Nature and Science of Sleep) إلى أن استخدام الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد إطفاء الأنوار يؤثر على جودة النوم، ويزيد من خطر النعاس أثناء النهار وتأخر النوم (الوقت الذي تستغرقه للنوم).
رابعاً: مشاكل القلب
في دراسة نُشرت في المجلة الكندية لأمراض القلب، وجد الباحثون أنه مقارنةً بمستخدمي الهاتف المحمول غير المنتظمين، فإن التعرض المطول للهواتف المحمولة يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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