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مخاطر صحية للهاتف المحمول

10/8/2024 11:25:41 PM
(MENAFN- Al Watan) استعرض تقرير نشره موقع ((هيلث شوتس)) الأميركي المتخصص بالشؤون الصحية ثمانية مخاطر وأضرار أساسية تُسببها الهواتف النقالة الذكية، وهي مخاطر متعددة أقلها الإجهاد ومشاكل العيون.
أولاً: إجهاد العين
وفقا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للطب الوقائي، فإن مستخدمي الهواتف الذكية معرضون لخطر أعلى بنسبة 39.7% لألم العين وجفافها عندما يقضون وقتاً طويلاً على الشاشة مقارنةً بالمستخدمين الآخرين.
ثانياً: آلام الرقبة
عند استخدام الهاتف يجلس المستخدم عادة في وضع منحنٍ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حالة تُعرف عادةً باسم ((رقبة الرسائل النصية)) والتي تؤدي إلى ألم مزمن وحتى مشاكل طويلة الأمد إذا لم يتم معالجتها.
ثالثاً: اضطرابات النوم
تشير دراسة نشرتها مجلة (Nature and Science of Sleep) إلى أن استخدام الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد إطفاء الأنوار يؤثر على جودة النوم، ويزيد من خطر النعاس أثناء النهار وتأخر النوم (الوقت الذي تستغرقه للنوم).
رابعاً: مشاكل القلب
في دراسة نُشرت في المجلة الكندية لأمراض القلب، وجد الباحثون أنه مقارنةً بمستخدمي الهاتف المحمول غير المنتظمين، فإن التعرض المطول للهواتف المحمولة يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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