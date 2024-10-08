وود ماكنزى: ارتفاع أسعار النفط يضر اقتصاد الولايات المتحدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة“وود ماكنزي”، إن التهديدات التي تتعرض لها إمدادات النفط حاليًا تظهر حدود نمو إنتاج أمريكا، فإذا ارتفعت أسعار النفط الخام، فسوف يتسارع نمو الإنتاج، ولكن الاستجابة لا يمكن أن تكون سريعة أو كبيرة كما هي بالنسبة لدول“أوبك”.
وأضافت شركة استشارات الطاقة في تقرير نشرته على موقعها الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يتسبب في أضرار اقتصادية في الولايات المتحدة، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وخفض الدخول الحقيقية للمستهلكين.
موضوعات متعلقة
النفط يعمق خسائره إلى 5%.. وخام برنت دون 77 دولارًا النفط يعمق خسائره إلى 4%.. وبرنت دون 78 دولاراً هبوط أسعار النفط 1.8% مع ارتفاع الإنتاج الليبي
وقال“إد كروكس” نائب رئيس الطاقة في الأمريكتين لدى الشركة:“الأسعار المرتفعة تهدد شركاء أمريكا التجاريين، الأمر الذي قد يسبب صدمة للاقتصاد العالمي، والسؤال هو ما إذا كانت صناعة النفط الصخري الأمريكية قادرة على توفير المرونة الكافية في العرض لتهدئة الأسعار؟”.
ونظراً لأن المنتجين الأمريكيين يستغرقون عادة نحو ثلاثة إلى خمسة أشهر للاستجابة لتغير الأسعار، فإن التأثير الكامل على الإنتاج سوف يظهر بعد نحو ثمانية إلى اثني عشر شهرًا من تغير سعر خام نايمكس.
وفي حين يمكن للسعودية والإمارات والكويت استغلال أغلب قدرتها الإنتاجية الاحتياطية خلال 30 يومًا، يستغرق الأمر -في أسوأ الأحوال- لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي 13 يومًا بعد قرار رئاسي أمريكي، وبحد أقصى 4.4 مليون برميل يوميًا.
واختتم التقرير بأن اعتقاد البعض أن الولايات المتحدة محصنة تماماً ضد الأحداث الخطيرة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة في أسواق النفط العالمية، يشبه“ديكًا روميًا يعيش في جهل، سعيدًا بعيد الشكر”.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108760240
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.