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وود ماكنزى: ارتفاع أسعار النفط يضر اقتصاد الولايات المتحدة - جريدة البورصة

10/8/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة“وود ماكنزي”، إن التهديدات التي تتعرض لها إمدادات النفط حاليًا تظهر حدود نمو إنتاج أمريكا، فإذا ارتفعت أسعار النفط الخام، فسوف يتسارع نمو الإنتاج، ولكن الاستجابة لا يمكن أن تكون سريعة أو كبيرة كما هي بالنسبة لدول“أوبك”.

وأضافت شركة استشارات الطاقة في تقرير نشرته على موقعها الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يتسبب في أضرار اقتصادية في الولايات المتحدة، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وخفض الدخول الحقيقية للمستهلكين.

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وقال“إد كروكس” نائب رئيس الطاقة في الأمريكتين لدى الشركة:“الأسعار المرتفعة تهدد شركاء أمريكا التجاريين، الأمر الذي قد يسبب صدمة للاقتصاد العالمي، والسؤال هو ما إذا كانت صناعة النفط الصخري الأمريكية قادرة على توفير المرونة الكافية في العرض لتهدئة الأسعار؟”.

ونظراً لأن المنتجين الأمريكيين يستغرقون عادة نحو ثلاثة إلى خمسة أشهر للاستجابة لتغير الأسعار، فإن التأثير الكامل على الإنتاج سوف يظهر بعد نحو ثمانية إلى اثني عشر شهرًا من تغير سعر خام نايمكس.

وفي حين يمكن للسعودية والإمارات والكويت استغلال أغلب قدرتها الإنتاجية الاحتياطية خلال 30 يومًا، يستغرق الأمر -في أسوأ الأحوال- لاستخدام الاحتياطي الاستراتيجي 13 يومًا بعد قرار رئاسي أمريكي، وبحد أقصى 4.4 مليون برميل يوميًا.

واختتم التقرير بأن اعتقاد البعض أن الولايات المتحدة محصنة تماماً ضد الأحداث الخطيرة التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة في أسواق النفط العالمية، يشبه“ديكًا روميًا يعيش في جهل، سعيدًا بعيد الشكر”.

المصدر:

MENAFN08102024000202011048ID1108760240

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