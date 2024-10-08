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الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تُطلق إستراتيجيتها الجديدة الممتدة لعام 2026

10/8/2024 4:44:19 AM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية إستراتيجيتها الجديدة الممتدة حتى عام 2026م؛ التي تهدف من خلالها إلى أن تكون نموذجًا رائدًا في تمكين العدالة الناجزة.
واشتملت الإستراتيجية على أربعة أهداف رئيسة، وهي: رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتيسير رحلة المستفيد من خلال تقديم خدمات رقمية متميزة، ورفع مستوى الوعي في المنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، والإثراء المعرفي بالبحوث والدراسات التخصصية.
وشهدت الخطة الإستراتيجية السابقة للأمانة العامة تحقيق العديد من الإنجازات من أبرزها: تيسير رحلة المتعاملين عبر رقمنة جميع الأعمال والخدمات بنسبة 100%، وتقليص مدة الفصل بالدعوى بنسبة 50%، إضافة إلى تطوير جودة التقاضي عبر الإثراء المعرفي لكافة أطراف الدعوى من خلال النشر الفوري للقرارات النهائية الصادرة من اللجان الاستئنافية وإعداد العديد من المدونات والمبادئ المستخرجة من قرارات اللجان.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسعي الأمانة العامة المستمر في الحرص على تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والمساهمة الفعَّالة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تبني حلول مستدامة ومبتكرة، حيث ركزت الأمانة العامة في رؤيتها على أن تكون نموذجًا رائدًا لتمكين العدالة الناجزة، عبر تبني نماذج عمل فعالة لتمكين حل المنازعات بما يسهم في الوصول لبيئة قضائية موثوقة، التي من شأنها أن تسهم بالكفاءة والشفافية والحيادية وتعزز من روح المسؤولية والاحترافية في الأعمال كافة. وتدعو الأمانة العامة عموم المتعاملين معها والمهتمين إلى الاطلاع والتعرف على المزيد من مشاريعها التطويرية ومنجزاتها من خلال متابعة مستجدات الأمانة العامة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي X (_GSTC).

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