وزير المواصلات: استقطاب 100 وجهة بحلول 2026

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬والمؤتمر‭ ‬يستقطب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بقطاع‭ ‬الطيران‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬أو‭ ‬المطارات،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬للتشاور‭ ‬وتبادل‭ ‬الافكار‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬تصريحه‭ ‬للإعلاميين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انطلاق‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‮»‬‭: ‬‮«‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتستعرض‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وقطاع‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وهو‭ ‬استقطاب‭ ‬100‭ ‬وجهة‭ ‬بحلول‭ ‬2026‮»‬‭.‬