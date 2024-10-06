وزير المواصلات: استقطاب 100 وجهة بحلول 2026

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد وزير المواصلات والاتصالات محمد بن ثامر الكعبي أن هذا المعرض والمؤتمر يستقطب الكثير من المهتمين بقطاع الطيران سواء من شركات الطيران أو المطارات، وهي فرصة للتشاور وتبادل الافكار بما يصب في مصلحة جميع الاطراف.
وأضاف خلال تصريحه للإعلاميين على هامش انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الجوي «روتس وورلد»: «هي فرصة لمملكة البحرين لتستعرض ما توصلت إليه من خدمات متميزة وخاصة في البنية التحتية وقطاع النقل الجوي والخدمات اللوجستية مما يسهم في تعزيز حركة الطيران في المملكة ويصب في صالح تطوير هذا القطاع بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لهذا القطاع، وهو استقطاب 100 وجهة بحلول 2026».
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