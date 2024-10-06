MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فكرة‭ ‬جميلة‭ ‬ورائعة‭ ‬وذكية،‭ ‬أن‭ ‬يتزامن‭ ‬قرار‭ ‬ترقية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬130‭ ‬معلما‭ ‬بحرينيا‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمعلم‭.. ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬توجيهاته‭ ‬الكريمة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للمعلمين‭.. ‬استثمار‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية‭ ‬لتدشين‭ ‬مشروع‭ ‬أو‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬أو‭ ‬إعلان‭ ‬برنامج،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المواطنين‭ ‬والفئات‭ ‬المستهدفة،‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬حضارية‭ ‬وتخطيط‭ ‬سليم‭.. ‬فشكرا‭ ‬سيدي‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭.‬

‭ ‬للعلم‭ ‬فقط‭:‬

جاءت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬عربياً‭ ‬والـ40‭ ‬عالمياً‭ ‬وفقًا‭ ‬لتصنيف‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬حسبما‭ ‬أوردته‭ ‬مجلة‭ ‬فوربس،‭ ‬حيث‭ ‬يقيس‭ ‬التصنيف،‭ ‬قدرة‭ ‬67‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وجذب‭ ‬المواهب،‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬ورصد‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭.‬

‭ ‬‮«‬البلوغرز‭ ‬التجاري‮»‬

‭.. ‬ناشط‭ ‬سياسي‭..!!:‬

التخصص‭ ‬أمر‭ ‬محمود‭ ‬ومطلوب،‭ ‬وهو‭ ‬سر‭ ‬التميز‭ ‬والنجاح‭ ‬والابداع‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التشتت‭ ‬والتحول‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬بتاع‭ ‬كله‮»‬‭.. ‬يفقد‭ ‬الإنسان‭ ‬قوة‭ ‬تأثيره‭ ‬وفاعليته‭ ‬لدى‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬وحتى‭ ‬مصداقية‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

ومع‭ ‬تطور‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬برزت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬‮«‬البلوغرز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬المنصات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬للإعلان‭ ‬التجاري‭ ‬عن‭ ‬الرحلات‭ ‬والسفريات،‭ ‬وأدوات‭ ‬المحلات‭ ‬وبضائع‭ ‬السوبر‭ ‬ماركات،‭ ‬وعن‭ ‬وجبات‭ ‬المطاعم‭ ‬والطبخات،‭ ‬و«الشوارما‭ ‬والبرياني‭ ‬والكباب‮»‬‭.. ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬المؤثرين‭ ‬‮«‬التجاريين‮»‬‭ ‬حينما‭ ‬أقحموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬السياسي‭ ‬‮«‬غير‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬واتخذوا‭ ‬مواقف‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬مذهبي‭.. ‬سقطوا‭ ‬وفشلوا‭.. ‬وتركهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬وحتى‭ ‬المعلنين،‭ ‬وخسروا‭ ‬تجارتهم‭ ‬وتأثيرهم،‭ ‬وفقدوا‭ ‬متابعيهم‭.‬

من‭ ‬واجب‭ ‬ومسؤولية‭ ‬‮«‬البلوغرز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬تخصصه،‭ ‬ويترك‭ ‬عنه‭ ‬المواقف‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬بلاده،‭ ‬ومصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬العليا‭.. ‬قانونها‭ ‬ونظامها‭.. ‬ولائها‭ ‬وانتمائها‭.‬

ختاما‭.. ‬يقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬نور‭ ‬الشيخ‭ ‬‮«‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‮»‬‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الوطنية‭ ‬والحماس‭ ‬يا‭ ‬سادة‭ ‬لا‭ ‬تتفقان‭ ‬مع‭ ‬تجارة‭ ‬البيانات‭.. ‬و‭(‬التريند‭) ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬سلعة‭ ‬تباع‭ ‬وتشترى‭.. ‬فتكلفة‭ ‬البيع‭ ‬هي‭ ‬الأرض‭.. ‬وتكلفة‭ ‬الشراء‭ ‬هي‭ ‬الإنسان‮»‬‭.‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

أعلنت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬أنها‭ ‬حظرت‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الركاب‭ ‬المسافرين‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬نقل‭ ‬أجهزة‭ ‬النداء‭ (‬البيجر‭)‬‮

‬وأجهزة‭ ‬‮«‬الووكي‭ ‬توكي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأمتعة‭ ‬المسجلة‭ ‬أو‭ ‬الأمتعة‭ ‬المحمولة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭.. ‬وذكرت‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬مصادرة‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬حقائب‭ ‬يد‭ ‬الركاب‭ ‬أو‭ ‬الأمتعة‭ ‬المسجلة‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

من‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬قرأت‭ ‬مؤخرا‭.. ‬وهي‭ ‬نصيحة‭ ‬إدارية‭ ‬ذهبية‭.. ‬أتمنى‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مسؤول‭ ‬أن‭ ‬يضعها‭ ‬أمامه‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭.. ‬تلك‭ ‬العبارة‭ ‬التي‭ ‬كتبها‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحمادي‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬عمال‭ ‬المصانع‭ ‬يختلفون‭ ‬عن‭ ‬موظفي‭ ‬المكاتب‭.. ‬ليس‭ ‬مهما‭ ‬أين‭ ‬يعمل‭ ‬الموظف‭ ‬كي‭ ‬يبدع‭ ‬وينجز؟‭ ‬وليس‭ ‬مهما‭ ‬متى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬المكتب؟‭ ‬ليس‭ ‬الجميع‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ (‬الحليب‭)‬،‭ ‬كي‭ ‬يخرج‭ ‬لتوزيعه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ (‬الديك‭) ‬من‭ ‬صياحه‭ ‬وقت‭ ‬الفجر‭..!! ‬ليس‭ ‬إنجازا‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬الموظفين‭ ‬جالسين‭ ‬على‭ ‬مكاتبهم‭ ‬طوال‭ ‬ساعات‭ ‬العمل،‭ ‬كي‭ ‬يبين‭ ‬لك‭ ‬أنه‭ ‬مشغول‭.. ‬الموظف‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬أن‭ ‬يتذلل‭ ‬للمدير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬ينال‭ ‬إجازة‭ ‬أو‭ ‬إذنا‭ ‬للخروج‭.. ‬لقد‭ ‬أصبحت‭ ‬أبواب‭ ‬المدارس‭ ‬اليوم‭ ‬مفتوحة‭ ‬وليست‭ ‬مقفلة‭ ‬كما‭ ‬السابق‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬العمل،‭ ‬والتكليف‭ ‬بالمهام،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المسار،‭ ‬والتعامل‭ ‬بإنسانية‭ ‬مع‭ ‬الموظفين،‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬القائد‭ ‬الناجح‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭.. ‬فعليك‭ ‬الاختيار‭ ‬عزيزي‭ ‬المسؤول‭ .. ‬بين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قائدا‭ ‬ناجحا‭.. ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬والانصراف‭.. ‬بسلوكك‭ ‬وتصرفاتك‮»‬‭.‬