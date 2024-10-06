اهتمام خليجي بتجربة البحرين الرائدة في مجال رعاية كبار السن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬ضيوف‭ ‬مختصون‭ ‬برعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬الملتقى‭ ‬تجارب‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الممارسات‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬كبار‭ ‬السن‭.‬

واستعرضت‭ ‬فاطمة‭ ‬بوجيري‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬لدار‭ ‬المحرق‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬تحت‭ ‬قيادتها‭ ‬الرشيدة،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بهذه‭ ‬التجربة‭ ‬مشيدين‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬متطورة‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المسنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بوجيري‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الملتقيات‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الرؤى‭ ‬والخبرات‭ ‬حول‭ ‬مفاهيم‭ ‬وممارسات‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬وتناوله‭ ‬لأحدث‭ ‬ما‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬لدعم‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬كبير‭ ‬السن‭ ‬وفق‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬وتغير‭ ‬نمط‭ ‬حياته‭.‬

ونوهت‭ ‬بوجيري‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬دار‭ ‬المحرق‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬عديدة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬والذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬85،‭ ‬ولعل‭ ‬آخر‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬البرنامج‭ ‬الصيفي‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬الدار‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬صيفنا‭ ‬على‭ ‬كيفنا‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬سعي‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الدار‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بتوفير‭ ‬برامج‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات،‭ ‬وذلك‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المنتسبين‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات،‭ ‬وضمان‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمستمرة‭ ‬ضمن‭ ‬النسيج‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬أيضاً،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتهم‭.

‬

كلمات دالة