اهتمام خليجي بتجربة البحرين الرائدة في مجال رعاية كبار السن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك وفد من دار المحرق لرعاية الوالدين برئاسة السيدة فاطمة بوجيري
– المشرف العام للدار، في ملتقى كبار السن الثالث عشر بدولة الإمارات العربية المتحدة والذي أقامته دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب رئيس حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في خدمة كبار السن»، وذلك بهدف تسليط الضوء على التحولات الحديثة في مفهوم الشيخوخة، واستكشاف سبل تطوير الخدمات المجتمعية لدعم كبار السن في ظل التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وشارك في الملتقى ضيوف مختصون برعاية كبار السن، كما استعرض الملتقى تجارب عالمية رائدة في تطبيق الممارسات الذكية في حياة كبار السن.
واستعرضت فاطمة بوجيري المشرف العام لدار المحرق لرعاية الوالدين تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال رعاية كبار السن تحت قيادتها الرشيدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، حيث أبدى المشاركون في الملتقى اهتمامهم بهذه التجربة مشيدين بما تقدمه البحرين من خدمات متطورة لتحسين جودة حياة المسنين من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.
وبهذه المناسبة أكدت فاطمة بوجيري أهمية هذه الملتقيات في تبادل الرؤى والخبرات حول مفاهيم وممارسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة كبار السن، وتناوله لأحدث ما توصل إليه العلم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لدعم جودة حياة كبير السن وفق التطورات المتسارعة وتغير نمط حياته.
ونوهت بوجيري بما تقدمه دار المحرق لرعاية الوالدين من خدمات عديدة تلبي احتياجات منتسبيها من الآباء والأمهات والذين بلغ عددهم 85، ولعل آخر هذه الأنشطة البرنامج الصيفي الذي أقامته الدار تحت شعار «صيفنا على كيفنا» والذي اشتمل على عديد من الفعاليات والأنشطة، مؤكدةً سعي القائمين على الدار على الالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة على مدار العام وفي مختلف المناسبات، وذلك وصولاً إلى تحسين جودة حياة المنتسبين من الآباء والأمهات، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في مملكة البحرين وخارجها أيضاً، فضلاً عن تلبية احتياجاتهم.
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