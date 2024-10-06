الأمين العام لمجلس النواب: بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الشورى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بمكتبه صباح أمس كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
من جانبها، هنأت الأمين العام لمجلس الشورى محمد إبراهيم السيسي البوعينين أمين عام مجلس النواب بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه أمينا عاما لمجلس النواب، متمنية له التوفيق والسداد، مؤكدة أهمية استكمال مسيرة العمل المشترك والمساهمة في تقديم الإمكانيات لتطوير عمل أمانتي المجلسين بما يرتقي بالدور التشريعي والرقابي بمملكة البحرين، ويحقق تطلعات المواطنين في التنمية والتقدم.
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