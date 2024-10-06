الأمين العام لمجلس النواب: بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الشورى

من‭ ‬جانبها،‭ ‬هنأت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتعيينه‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬متمنية‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬استكمال‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لتطوير‭ ‬عمل‭ ‬أمانتي‭ ‬المجلسين‭ ‬بما‭ ‬يرتقي‭ ‬بالدور‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭.‬

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