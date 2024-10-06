الدرهم المغربى يستقر أمام اليورو ويتراجع مقابل الدولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ظل مستقرا مقابل اليورو، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.17%، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجارى.
وأوضح بنك المغرب – في بيانه الأسبوعي – أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
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وأوضح البيان أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 27 سبتمبر، ما مقداره 367.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.9% من أسبوع لآخر وبنسبة 3.4% على أساس سنوي.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 4.2 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2.75% في المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق البورصة، تراجع مؤشر“مازي” بنسبة 1.8%، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 16%. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تراجعات في مؤشرات قطاعات الزراعة الغذائية بنسبة 3.3%، والبنوك بنسبة 2.8% والبناء ومواد البناء بنسبة 1.8%.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي الكهرباء وخدمات النقل ارتفاعات بنسبة 4.5% و8.6% تواليا.
وبلغ الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 1.9 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم قبل أسبوع، تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.
المصدر:
MENAFN06102024000202011048ID1108750811
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