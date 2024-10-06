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الدرهم المغربى يستقر أمام اليورو ويتراجع مقابل الدولار - جريدة البورصة

10/6/2024 2:45:08 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ظل مستقرا مقابل اليورو، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.17%، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجارى.

وأوضح بنك المغرب – في بيانه الأسبوعي – أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

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وأوضح البيان أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 27 سبتمبر، ما مقداره 367.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.9% من أسبوع لآخر وبنسبة 3.4% على أساس سنوي.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 4.2 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2.75% في المتوسط.

وفيما يتعلق بسوق البورصة، تراجع مؤشر“مازي” بنسبة 1.8%، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 16%. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تراجعات في مؤشرات قطاعات الزراعة الغذائية بنسبة 3.3%، والبنوك بنسبة 2.8% والبناء ومواد البناء بنسبة 1.8%.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي الكهرباء وخدمات النقل ارتفاعات بنسبة 4.5% و8.6% تواليا.

وبلغ الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 1.9 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم قبل أسبوع، تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.

المصدر:

MENAFN06102024000202011048ID1108750811

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