((بن هندي للمواصلات)) و((سيكست)) تفتتح فرعا جديدا في فندق سويس-بل سيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
افتتحت شركة سيكست، الشهيرة عالميًّا في مجال تأجير السيارات، فرعًا جديدًا في فندق سويس-بل سيف في مملكة البحرين، لتكون أول شركة لتأجير السيارات في هذا الفندق الراقي بالمملكة. ويعد فرع سيكست البحرين جزءًا من مجموعة شركات عبدالله أحمد بن هندي.
تم افتتاح الفرع الجديد بحضور السيد أحمد بن هندي، نائب رئيس إدارة مجموعة عبدالله أحمد بن هندي، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية والإدارة العليا للمجموعة وإدارة فندق سويس-بل.
وبهذه المناسبة، صرح أحمد بن هندي قائلاً: «كان افتتاح فرع سيكست في فندق سويس-بل قرارًا مدروسًا، حيث يزداد الطلب على تجربة القيادة المريحة والأنيقة دون عناء. لقد اخترنا بعناية موظفينا ومركباتنا لتوفير أفضل الخدمات لعملائنا في تأجير السيارات وخدمات الليموزين، وهذه هي قوتنا الحقيقية».
وقال غورديب سينغ ملتان، المدير التنفيذي للسيارات: «نحن متحمسون لإعلان أننا، بفضل نموّنا الملحوظ على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية مع سيكست البحرين، نتوسع الآن، وافتتاح فرعنا الجديد بالشراكة مع سويسبل سيف وسويسبل أدميرال الجفير يأتي في التوقيت المثالي. نتطلع إلى خدمة عملاء سويسبل في منطقتين رئيسيتين مع أحدث منتجات سيكست وتجربة استثنائية. وهذا هو فرعنا السادس في البحرين وسنفتتح المزيد قريبًا. نود أن نشكر فريق سويسبل على هذه الفرصة والتعاون».
تأسست سيكست في عام 1912، وتُعتبر من بين أفضل خمس شركات لتأجير السيارات في العالم، وقد تم تصنيفها مؤخرًا كأهم شركة لتأجير السيارات في أوروبا. تقدم سيكست خدمات تأجير السيارات على المدى الطويل والقصير، بالإضافة إلى خدمات الليموزين مع سائق، وتوفر أسطولًا من المركبات للجهات الحكومية والخاصة. كما تتميز بأسطول ضخم من السيارات الفاخرة من علامات تجارية عالمية شهيرة، وتقدم خدمات تأجير مرنة للغاية وتمتاز بمستويات عالية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
مع افتتاح فرع سيكست في فندق سويس-بل سيف، أصبح لدى الشركة الآن ستة أفرع في المملكة، تقع في الجفير، محطة وادي السيل في الرفاع، مطار البحرين الدولي، فندق هيلتون الجفير، فندق سويس-بل سويتس الجفير، والآن في فندق سويس-بل سيف. من خلال هذه الفروع، تهدف سيكست إلى تلبية الطلبات المتزايدة لعملائها وتقديم أفضل الخدمات لهم.
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