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((بن هندي للمواصلات)) و((سيكست)) تفتتح فرعا جديدا في فندق سويس-بل سيف

10/5/2024 11:47:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

افتتحت‭ ‬شركة‭ ‬سيكست،‭ ‬الشهيرة‭ ‬عالميًّا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تأجير‭ ‬السيارات،‭ ‬فرعًا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭-‬بل‭ ‬سيف‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لتكون‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬لتأجير‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفندق‭ ‬الراقي‭ ‬بالمملكة‭. ‬ويعد‭ ‬فرع‭ ‬سيكست‭ ‬البحرين‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬شركات‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭.‬

تم‭ ‬افتتاح‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والإدارة‭ ‬العليا‭ ‬للمجموعة‭ ‬وإدارة‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭-‬بل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬كان‭ ‬افتتاح‭ ‬فرع‭ ‬سيكست‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭-‬بل‭ ‬قرارًا‭ ‬مدروسًا،‭ ‬حيث‭ ‬يزداد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬القيادة‭ ‬المريحة‭ ‬والأنيقة‭ ‬دون‭ ‬عناء‭. ‬لقد‭ ‬اخترنا‭ ‬بعناية‭ ‬موظفينا‭ ‬ومركباتنا‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لعملائنا‭ ‬في‭ ‬تأجير‭ ‬السيارات‭ ‬وخدمات‭ ‬الليموزين،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬قوتنا‭ ‬الحقيقية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬غورديب‭ ‬سينغ‭ ‬ملتان،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للسيارات‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لإعلان‭ ‬أننا،‭ ‬بفضل‭ ‬نموّنا‭ ‬الملحوظ‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الثمانية‭ ‬عشر‭ ‬عامًا‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬سيكست‭ ‬البحرين،‭ ‬نتوسع‭ ‬الآن،‭ ‬وافتتاح‭ ‬فرعنا‭ ‬الجديد‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬سويسبل‭ ‬سيف‭ ‬وسويسبل‭ ‬أدميرال‭ ‬الجفير‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬المثالي‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬عملاء‭ ‬سويسبل‭ ‬في‭ ‬منطقتين‭ ‬رئيسيتين‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬منتجات‭ ‬سيكست‭ ‬وتجربة‭ ‬استثنائية‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬فرعنا‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وسنفتتح‭ ‬المزيد‭ ‬قريبًا‭. ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬فريق‭ ‬سويسبل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬والتعاون‮»‬‭.‬

تأسست‭ ‬سيكست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1912،‭ ‬وتُعتبر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬خمس‭ ‬شركات‭ ‬لتأجير‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬كأهم‭ ‬شركة‭ ‬لتأجير‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬تقدم‭ ‬سيكست‭ ‬خدمات‭ ‬تأجير‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬والقصير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الليموزين‭ ‬مع‭ ‬سائق،‭ ‬وتوفر‭ ‬أسطولًا‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭. ‬كما‭ ‬تتميز‭ ‬بأسطول‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الفاخرة‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬شهيرة،‭ ‬وتقدم‭ ‬خدمات‭ ‬تأجير‭ ‬مرنة‭ ‬للغاية‭ ‬وتمتاز‭ ‬بمستويات‭ ‬عالية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬

مع‭ ‬افتتاح‭ ‬فرع‭ ‬سيكست‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭-‬بل‭ ‬سيف،‭ ‬أصبح‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬الآن‭ ‬ستة‭ ‬أفرع‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الجفير،‭ ‬محطة‭ ‬وادي‭ ‬السيل‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬فندق‭ ‬هيلتون‭ ‬الجفير،‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭-‬بل‭ ‬سويتس‭ ‬الجفير،‭ ‬والآن‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬سويس‭-‬بل‭ ‬سيف‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفروع،‭ ‬تهدف‭ ‬سيكست‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬الطلبات‭ ‬المتزايدة‭ ‬لعملائها‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لهم‭.‬

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