الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في بلدة حزما
التاريخ
10/5/2024 5:09:11 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
أريحا /PNN-
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حاجزا عسكريا، وسط بلدة حزما شمال شرق القدس.
وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أوقفت المركبات على الحاجز
الذي نصبته
وسط البلدة، ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم، والتسبب بأزمة خانقة في المكان.
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