Saturday, 05 October 2024 01:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في بلدة حزما

10/5/2024 5:09:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا /PNN-
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حاجزا عسكريا، وسط بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أوقفت المركبات على الحاجز
الذي نصبته
وسط البلدة، ودققت في هويات راكبيها، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم، والتسبب بأزمة خانقة في المكان.

MENAFN05102024000205011050ID1108748925

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث