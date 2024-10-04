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تونس تستعد لانتخاب رئيس وسط اتهامات بالدكتاتورية ومخاوف اقتصادية

10/4/2024 7:14:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تونس‭ - (‬رويترز‭): ‬تشهد‭ ‬الانتخابات‭ ‬التونسية‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأحد‭ ‬منافسة‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬ومرشحين‭ ‬أحدهما‭ ‬سُجن‭ ‬فجأة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬والآخر‭ ‬يرأس‭ ‬حزبا‭ ‬سياسيا،‭ ‬فيما‭ ‬تقول‭ ‬جماعات‭ ‬حقوقية‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬أزال‭ ‬معظم‭ ‬الضوابط‭ ‬الديمقراطية‭ ‬على‭ ‬سلطته‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭. ‬ووسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفتور‭ ‬وغياب‭ ‬الحماس،‭ ‬دُعي‭ ‬حوالي‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬ناخب‭ ‬للاقتراع‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬

وأزاحت‭ ‬هيئة‭ ‬الانتخابات‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬بارزين‭ ‬يمثلون‭ ‬تيارات‭ ‬سياسية‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أثارت‭ ‬غضبا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬من‭ ‬المعارضين‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭. ‬وجرد‭ ‬البرلمان‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬محكمة‭ ‬مستقلة‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬الانتخابية‭. ‬

كانت‭ ‬تونس‭ ‬قد‭ ‬نالت‭ ‬إشادات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬باعتبارها‭ ‬قصة‭ ‬النجاح‭ ‬النسبي‭ ‬الوحيدة‭ ‬لانتفاضات‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬بعد‭ ‬إدخال‭ ‬ديمقراطية‭ ‬تنافسية،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬متعثرة،‭ ‬بعد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الاستبدادي‭. ‬وفاز‭ ‬سعيد‭ ‬بانتخابات‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وسط‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬إزاء‭ ‬الفشل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والفساد‭ ‬بين‭ ‬النخبة‭. ‬وسعيا‭ ‬لما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬جوهري‭ ‬وإنهاء‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الفوضى،‭ ‬أقال‭ ‬سعيد‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وأعاد‭ ‬كتابة‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬قبل‭ ‬طرحه‭ ‬للاستفتاء‭ ‬وهي‭ ‬خطوات‭ ‬وصفتها‭ ‬المعارضة‭ ‬بأنها‭ ‬انقلاب‭. ‬

ونظمت‭ ‬جماعات‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬اتهمته‭ ‬بتقويض‭ ‬الديمقراطية‭ ‬احتجاجات‭. ‬وسُجن‭ ‬أغلب‭ ‬زعماء‭ ‬الأحزاب‭ ‬الرئيسية‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬وهم‭ ‬يتهمون‭ ‬الرئيس‭ ‬الآن‭ ‬بمحاولة‭ ‬تزوير‭ ‬انتخابات‭ ‬الأحد‭ ‬وذلك‭ ‬بتوظيف‭ ‬القضاء‭ ‬والهيئة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الغرض‭. ‬رفض‭ ‬سعيد‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأنه‭ ‬يريد‭ ‬تفكيك‭ ‬الديمقراطية‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬ميولا‭ ‬دكتاتورية‭. ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يصف‭ ‬بعض‭ ‬معارضية‭ ‬بأنهم‭ ‬خونة‭ ‬ويقول‭ ‬إن‭ ‬برنامجه‭ ‬السياسي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفساد‭. ‬ولا‭ ‬يبدي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬التونسيين‭ ‬حماسا‭ ‬لانتخابات‭ ‬الأحد‭. ‬

ولم‭ ‬يحظ‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الذي‭ ‬أجراه‭ ‬سعيد‭ ‬على‭ ‬دستوره‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بإقبال‭ ‬سوى‭ ‬30‭ ‬بالمائة‭ ‬ممن‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬التصويت،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تحظ‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬للبرلمان‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬أزال‭ ‬منه‭ ‬معظم‭ ‬السلطات‭ ‬إلا‭ ‬بتصويت‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسبته‭ ‬11‭ ‬بالمائة‭. ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الربودي،‭ ‬وهو‭ ‬مدرس،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬انتخابات،‭ ‬هي‭ ‬مجرد‭ ‬تأييد‭ ‬لشخص‭ ‬يمتلك‭ ‬كل‭ ‬السلطات‭ ‬ويمكنه‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬ويغير‭ ‬القوانين‭ ‬كما‭ ‬يحلو‭ ‬له‮»‬‭.‬

وواجه‭ ‬أكبر‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬وهو‭ ‬حزب‭ ‬النهضة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬قيودا‭ ‬شديدة‭ ‬منذ‭ ‬سُجن‭ ‬زعيمه‭ ‬راشد‭ ‬الغنوشي،‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬السابق،‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بتهم‭ ‬يقول‭ ‬إنها‭ ‬ملفقة‭. ‬ولم‭ ‬تقدم‭ ‬النهضة‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭. ‬

لقد‭ ‬ساعد‭ ‬تعافي‭ ‬السياحة‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬والمساعدات‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬القلقة‭ ‬بشأن‭ ‬الهجرة‭ ‬من‭ ‬تونس،‭ ‬سعيد‭ ‬على‭ ‬تفادي‭ ‬إجراء‭ ‬تخفيضات‭ ‬حادة‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬التي‭ ‬يتطلبها‭ ‬برنامج‭ ‬قرض‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭. ‬لكن‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬الركود‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وغلاء‭ ‬الأسعار‭ ‬وسوء‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والنقل‭ ‬تشغل‭ ‬الناخبين‭ ‬وتقلل‭ ‬حماسهم‭ ‬إزاء‭ ‬فرص‭ ‬التغيير‭. ‬

ويشعر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬التونسيين‭ ‬بالقلق‭ ‬إزاء‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬التضخم‭ ‬7‭ ‬بالمائة،‭ ‬وارتفعت‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬بالمائة،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬قوارب‭ ‬المهاجرين‭ ‬المتجهة‭ ‬إلى‭ ‬السواحل‭ ‬الأوروبية‭. ‬ودعت‭ ‬بعض‭ ‬الأحزاب‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬الانتخابات‭.‬

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