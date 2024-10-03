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في يومه العالمي.. ما المطلوب لإنجاح دور المعلم في تطوير التعليم؟

10/3/2024 11:45:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - في وقت يحتفل فيه الأردن والعالم بـ”اليوم العالمي للمعلمين” الذي يصادف 5 تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام، أكد خبراء تربويون أن أي إصلاح وتطوير للعملية التربوية التعليمية لا يتم إلا من خلال المعلم، كونه القادر على جعل مهنة التعليم مهنة جاذبة.
وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ”الغد” أن رهان الأردن في السنوات المقبلة سيكون على“الاستثمار في التعليم”؛ لأنه القاعدة الصلبة للانطلاق نحو المستقبل، ولا يمكن لأي إستراتيجية أو رؤية حول التعليم أن تحقق النجاح من دون وجود معلم متميز مدرك لأهمية دوره ويمتلك القدرات التي تمكنه من القيام بهذا الدور.
وتحت شعار“تقدير أصوات المعلمين: نحو إبرام عقد اجتماعي جديد للتعليم”، يشارك الأردن العالم الاحتفال بهذا اليوم، وفقا للعنوان الذي اختارته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لهذا العام.
إلى ذلك، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة إن اختيار يوم المعلم العالمي في 5 تشرين الأول 1994، والاحتفال به سنويا، ما جاء إلا لتأكيد حقوق ومسؤوليات المعلمين، وتحديد معايير توظيفهم، وسياسات التعليم، وظروف التدريس والعمل، وإعدادهم وتدريبهم.
وأضاف أبو غزلة إن هذا الاحتفال يتزامن مع التوجيه الملكي في كتاب التكليف الملكي للحكومة بضرورة وضع التعليم بسائر عناصره على أولوية التطوير، انطلاقا من قناعة ملكية بأن التعليم هو المصدر الحقيقي لازدهار الدولة.
وبين أن التوجيه الملكي ركز على أهمية دور المعلمين في إحداث التغيير المطلوب؛ لأنهم الوحيدون القادرون على إحداثه في التعليم، وتمكين المتعلمين من المهارات الضرورية المطلوبة في تعليمهم اللاحق، لافتا إلى ضرورة تحسين أوضاع المعلمين المادية والمعيشية، وتوفير بيئة مناسبة للمعلم، حتى يستطيع أن يُعلم بكل سهولة وأريحية، فضلا عن تعزيز مكانته.
وأكد ضرورة أن يشكل هذا الاحتفال وهذا التوجيه المتزامن معه، رسائل مباشرة للقائمين على النظام التعليمي للتركيز على شكل المعلم الذي نريده، للنهوض بالتعليم والتنمية؛ لأن المعلم هو سر المستقبل وتحدياته، ولأنه يُعتمد عليه الآن لتوليد وإنتاج المعرفة، وهي القوة الحقيقية للمجتمع، وعليه فإن التركيز ينبغي أن ينصب على دور المعلم المدرب والمعد إعدادا جيدا لمواكبة هذا المستقبل؛ لأنه هو من سيقود عملية التطوير والتغيير في مجتمعه ومدرسته.
وأوضح أن التعليم كمهنة يتطلب المعارف والمعلومات والمهارات المهنية المتخصصة والسمات المطلوبة لدى الممارسين لها، وهذه أمور لا تصقل إلا من خلال الإعداد والتدريب والتمكين.
واعتبر أبو غزلة أن توفر السمات والمهارات المهنية يعد من أهم القضايا التي يجب أن يمتلكها المعلم لأنها هي التي تشكل القناعة لديه بأهمية رؤيته ورسالته المهنية في التعليم، مشددا على أهمية امتلاكه هذه المهارات ليتمكن من التعامل مع طلبته وفق سماتهم وميولهم ورغباتهم المختلفة، كما ستمكنه هذه السمات والمهارات من التعامل معهم عندما يمتلك مادته التعليمية وإستراتيجيات وأساليب تدريسها، وخاصة المهارات التدريسية التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية التي فرضتها الثورة الصناعية.
وأكد ضرورة أن يمتلك المعلم الذي نريد، هذه المهارات في عملية التدريس لتسهيل وصول المعرفة للطالب بغض النظر عن مكان وجوده، وفي تصميم الدروس الرقمية، وتنفيذ خططها لتؤدي أهدافها، ناهيك عن قدرته على إدارة المواقف التعليمية وفهمها وربطها بالمهارات الحياتية واليومية، ومن المهم للمعلم الذي نريد أن يوفر التعليم المحفز للتفكير عند الطلبة وإثارة البحث والتساؤل، وتمكينهم من القدرة على التعلم الذاتي، وأن يكون على وعي تام بثقافتهم وثقافة بيئة تعلمهم ومكوناتها والعوامل المؤثرة في تعلمهم، بالإضافة إلى قدرته على تنويع أدواته في تقييم وتعظيم أداء طلبته وتطورهم.
ولفت إلى أن المعلمين هم مفاتيح التحول والتغيير في كل المجتمعات، وعليه فعلى الرغم من السياسات والبرامج المهنية المعدة للمعلمين ومجالات الدعم والحوافز والفرص التي تقدم لهم إلا أن نظامنا التعليمي ما زال يعاني من مشاكل متعددة تؤثر في نوعية التعليم المقدم للطلبة، لذا من المهم أن يتم التركيز على المعلم الذي نريد من خلال إيجاد منظومة تأهيل وتدريب نوعي له، وخاصة في ظل ما فرضته الثورة الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ودعا إلى اعتماد سياسات وطنية شاملة خاصة بالمعلم وبمهنة التعليم، وأن نبدأ فورا بتطبيق سياسات وخطط وبرامج تربوية وتكنولوجية وأدوات داخلية تعظم من المهنة وتبرز دور المعلمين وتحفزهم وتشجعهم على الاستمرار في مهنة التعليم، كما أن على القائمين على النظام التعليمي التركيز على أهمية بناء الثقة مع المعلمين كمنتجين للمعرفة، وبصفتهم الشركاء الأساسيين في عملية التعلم والتعليم، والاحتفال بإنجازاتهم من أجل جذبهم إلى مهنة التعليم وبالتالي تقديرهم، وإعادة المكانة لهم وتوفير الاحترام وبناء الثقة والتقدير والدعم الفعال لهذه المهنة.
وأكد أبو غزلة ضرورة إبقاء قضايا المعلم على رأس جدول أعمال الحكومات في دعمها للتعليم، وزيادة المخصصات المالية، وتمكينهم من الحصول على الأدوات التي يحتاجونها لتحمل المسؤولية في المستقبل.
وقال إن توفير تعليم جيد ومنصف لأبنائنا يمكن تحقيقه من خلال حصول الجميع على معلمين أكْفاء، انطلاقا من القناعة بأن المعلم هو عنصر حاسم في إصلاح ونجاح العملية التعليمية، وبأنه المحرك والموجه الأساس لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن أي إصلاح وتطوير للعملية التربوية التعليمية لا تتم إلا من خلاله؛ لأنه القادر على جعل مهنة التعليم مهنة جاذبة.
وشدد على ضرورة استثمار هذه المناسبة التي أكدت دور المعلم في التعليم، وأن نبدأ بالفعل بالتحول الجذري في النظرة للمعلم الذي نريد، وتمكينه حتى يتكمن من أداء أدواره المختلفة بإثراء التعليم، والتركيز على نوعية المعلمين في عمليات التوظيف والتفكير في طرق حفزهم واستقطابهم وترقيتهم.
وشاركه الرأي الخبير التربوي فيصل أبو تايه الذي قال إن“عيد المعلم” يشكل مناسبة نستذكر فيها دور المعلِّم وعطاءه في مشهد تتجدد فيه الذكرى تكريما واحتراما له، وما يقدمه من جهد وعطاء، وتجسيدا لمكانته الرفيعة التي يحظى بها.
وأكد أبو تايه الحاجة إلى إيلاء المعلم أهمية كبيرة بصفته قائد العملية التعليمية والتربوية، فهو عمادها وركنها وموردها الأساس في التنمية المستدامة، حيث تكمن أهم الدعائم التي تركز عليها فلسفة التربية في تهيئة المعلمين وإعدادهم وتطويرهم بصورة مستمرة، مع الحرص باستمرار على تحسين فرص نموهم العلمي، وتعظيم إنجازاتهم، وتطوير مساراتهم المهنية والوظيفية الأفقية، مع التأكيد أن أي تطوير للعملية التربوية التعليمية يبدأ بتدريب المعلم وتسليحه بالمهارات التي تمكنه من التفاعل مع معطيات العملية التربوية، وبما يعود بالنفع على الطالب والتعليم برمته.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تفرض متابعة سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الخاص بقطاع التربية والتعليم، والذي يعتبر مرتكزا أساسيا في مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية، مع تأكيد أهمية الوعي بالتحول المنشود في نظامنا التعليمي ليكون قادرا على إدارة إنتاج المعرفة، والمنافسة عالميا، سواء في التعليم العام أو المهني، خاصة ونحن نشهد اليوم تطوراً معرفياً وتكنولوجياً متسارعا.
وأشار إلى أننا نحتاج إلى السعي لبناء تجربة نموذجية في دعم مكانة مهنة التعليم بمؤهلاتها وخبراتها ونظمها التشغيلية، وصولاً إلى تمكين المعلم في منظومة المدرسة الأردنية، وتحفيزه وتعزيز قدراته التخصصية والمهنية، وتقدير جهوده الوطنية في إعداد جيل يواكب التحديات ومتطلبات مهارات المستقبل، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز المنظومة التعليمية وتحقيق المستهدفات، وتطوير السياسات والتشريعات لبناء أجيال رائدة في كل المجالات.
ورأى أبو تايه أن المحافظة على استمرارية وريادة الدولة في شتى الميادين، تتطلب توفير تعليم رفيع المستوى، قادر على تحقيق التنافسية باعتباره الكفة الراجحة في عالم ينطلق بتصوراته وأفكاره ونهضته وقناعاته من التعليم، فإذكاء روح المنافسة الإيجابية بين الطلبة للتعلم والتفوق الأكاديمي شرط ضروري لإدخال الريادة التي نطمح لها بمختلف أشكالها وصولا إلى خريجين يتمتعون بقدر عال من المعرفة والكفاءة.
وأشار إلى أننا نعوّل على المعلمين في مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بتوعية أبنائنا وبناتنا الطلبة خصوصا في مسار التحديث السياسي، الذي يشكل الشباب فيه ركيزة أساسية، باعتبارهم محور التغيير الإيجابي، ونراهن كثيرا عليهم في إنجاحه، وذلك هو التجسيد الحقيقي والترجمة لما يريده جلالته من الحكومات، حيث أكد عليها عدة مرات في مختلف كتب التكليف والخطابات واللقاءات والرسائل والتوجيهات الملكية.
واعتبر أن رهان الأردن في السنوات المقبلة ينبغي أن يكون على“الاستثمار في التعليم”، لأنه القاعدة الصلبة للانطلاق نحو المستقبل، ولا يمكن لأي إستراتيجية أو رؤية حول التعليم أن تحقق النجاح من دون وجود معلم متميز، مدرك لأهمية دوره، ويمتلك القدرات التي تمكنه من القيام بهذا الدور.
ولفت إلى أن إطار إستراتيجية الأردن لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، يولي أهمية كبرى لتعزيز قيم الإبداع في كل مواقع العمل الوطني ، وهذا بالتأكيد أول ما يبدأ عبر دور المعلمين، من خلال تحفيز مهارات التفكير والاستنتاج والتحليل لدى أبنائنا الطلبة.
بدوره، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن معظم الدول تسعى إلى تحسين مدارسها والاستجابة للتوقعات الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد المعلم واحدًا من أبرز مصادر العملية التعليمية.
ويعتمد تحسين الكفاءة وتحقيق العدالة في التعليم، على إيجاد معلمين مؤهلين، وذوي كفاءة، وملتزمين، ولديهم أسلوب تدريسي يتسم بالجودة العالية، إضافة إلى ضمان وصول الجميع للتعليم، بحسب النوايسة.
وبين أن التطور العلمي والتكنولوجي والرقمي أثر في جوانب الحياة كافة، لافتا إلى أن دور المعلمين تطور فأصبحوا مساهمين مهمين فاعلين في بناء المجتمع، وذلك من خلال عملية التعليم؛ إذ يسهمون في تعزيز مهارات التفكير الشامل لدى الطلبة، ويلعبون الدور الرئيس في التنمية الشاملة، خصوصا اليوم في ظل التحول في شكل التعليم والتركيز على التعليم التقني والتطبيقي الذي يوائم بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وكل هذه الأدوار تتطلب، بحسب النوايسة، برامج إعداد وتدريب نوعية للمعلمين في الجانب التقني والرقمي، والتركيز على التنمية المهنية ضمن إطار مؤسسي ومهني، وهذا ما قامت به وزارة التربية والتعليم التي تبنت اليوم سياسة التنمية المهنية للمعلمين الهادفة إلى تحسين جودة التعليم المقدم للطلبة، وذلك من خلال تبني إطار مهني ضمن التخصص يهدف لتنمية المعلمين مهنيًا وتحسين وضعهم المادي من خلال نظام الرتب، ودعم تقدمهم ضمن المسارات المهنية.

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