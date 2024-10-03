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حجز مركبة وسائقها بسبب القيادة المتهورة (فيديو)

10/3/2024 11:45:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضبط العاملون في مديرية الأمن العام مركبة ظهرت في مقطع مصور وكان سائقها يقودها بطريقة متهورة واستعراضية بشكل يهدد حياته، وحياة مستخدمي الطريق.

وأكدت مديرية الأمن العام اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق السائق الذي ارتكب عددا من المخالفات والذي تم توديعه للمركز الأمني المختص، وحجز المركبة في ساحات الحجز المخصصة لمدة لا تقل عن شهرين، إضافة للعقوبات الأخرى المقررة وفقاً لقانون السير.

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