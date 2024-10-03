حجز مركبة وسائقها بسبب القيادة المتهورة (فيديو)

حجز مركبة وسائقها بسبب القيادة المتهورة (فيديو)
التاريخ
10/3/2024 11:45:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضبط العاملون في مديرية الأمن العام مركبة ظهرت في مقطع مصور وكان سائقها يقودها بطريقة متهورة واستعراضية بشكل يهدد حياته، وحياة مستخدمي الطريق.
وأكدت مديرية الأمن العام اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق السائق الذي ارتكب عددا من المخالفات والذي تم توديعه للمركز الأمني المختص، وحجز المركبة في ساحات الحجز المخصصة لمدة لا تقل عن شهرين، إضافة للعقوبات الأخرى المقررة وفقاً لقانون السير.
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