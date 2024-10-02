الحصري يكشف عن خريطة طريق لتطوير الكرة الطائرة الأردنية

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

يكشف المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة المصري حسن الحصري، عن خريطة الطريق التي سينتهجها لتطوير الكرة الطائرة الأردنية على مختلف الصعد خلال الفترة المقبلة.

اتحاد "الطائرة" يسمي الرجال



ويعقد اتحاد الكرة الطائرة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، في قاعة المرحوم عبدالله أبونوار في صالة الأميرة سمية الرياضية بمدينة الحسين للشباب، مؤتمرا صحفيا للحصري الذي سيتحدث عن مشاريعه المستقبلية وأهدافه وتطلعاته خلال المرحلة المقبلة.



وجدد نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، التأكيد أن التعاقد مع المدير الفني المتميز الحصري، جاء ليتوافق مع سياسة التطوير التي انتهجها الاتحاد، وفق توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل".



وأضاف في تصريح لـ"الغد": "لدينا خطة عمل جديدة وتشمل جميع المنتخبات الوطنية للجنسين، ونحضر إلى تقديم منتخب رجال في "توليفة متناسقة من الخبرة والشباب والناشئين، ولدينا استحقاقات كثيرة على المستوى العربي والإقليمي والقاري، وجميعها تحتاج إلى مدير فني بمستوى الطموح المنشود، لذا جاءت خطوة التعاقد مع مدير فني كبير وصاحب سيرة ذاتية رائعة بحجم الحصري، وسنوفر اشكال الدعم المادي والمعنوي من أجل تحقيق قفزات مهمة بالنتائج والإنجازات على صعيد المنتخبات الوطنية، مؤكدين تواصلنا مع الأندية التي تعتبر أساس عملنا وخطتنا في المرحلة المقبلة".



وأكد المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود، أهمية خطوة اتحاد الكرة الطائرة استقطاب القامة التدريبية المصرية حسن الحصري، مبينا أنها تأتي ضمن سياسة الاتحاد برئاسة سمو الأميرة آية بالتطوير الذي لمسناه في حراك الاستضافات والمشاركات على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية غاب لسنوات طويلة، واهتمام بالفئات العمرية إلى حد كبير.



وأضاف: "نجاح أي مدرب يتوقف على توفير أدوات النجاح، وأجد الاتحاد يجتهد في توفير الإمكانات سواء من الناحية المالية، واستقطابه الراعي الرسمي للكرة الطائرة، وتوفير المعسكرات الخارجية على غرار ما شاهدناه في معسكري منتخب الناشئين والشباب في مصر، واعتماده سياسة الإحلال والتجديد للفئات العمرية للجنسين، وكلها مثار اهتمام أي مدير فني قادم، لاستلام مهمة الإشراف الفني على المنتخبات الوطنية".



وأيد المدير الفني لفريق النصر علي منكو- المتوج مع فريقه بثلاثية ألقاب السيدات للموسم الحالي- حديث زميله العسود، قائلا : "نرفع القبعات احتراما للسيرة والمسيرة الفنية العالمية للمدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، وأبارك لاتحاد الكرة الطائرة هذه الخطوة الفنية التي تتسق مع نظرة الاتحاد للتطوير واللحاق بركب الإنجازات للمنتخبات الوطنية عربيا وإقليميا وقاريا".



وأضاف: "أتمنى من اتحاد الكرة الطائرة اتباع هذه الخطوة، بتغييرات إضافية سواء على صعيد الفئات العمرية والمنتخبات الأولى للسيدات والرجال".



وقال: "اتحاد الكرة الطائرة استقطب ثلاثة مديرين فنيين مؤخرا، الأرجنتيني دي فولفيو، التونسي هيثم الوسلاتي وحاليا المصري حسن الحصري، لكن لم يصاحبها للآن التغيير في المدربين الوطنيين، مقدما الاحترام لكل واحد باسمه، لكنهم أخذوا فرصتهم وهناك مدربين وطنيين يستحقون التواجد في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية".



وتابع: "يجب إعادة النظر بمراكز الواعدين، سواء على صعيد الاتحاد، أو على صعيد الأندية، والأخيرة يلام بعضها في هذا الجانب، إذ يجب أن تكون هناك شروط وعقوبات ملزمة من الاتحاد في تعليمات بطولاته، باعتبار أن الفئات العمرية خزان وقود تحليق الطائرة الأردنية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، في ظل اهتمام ملحوظ من قبل اتحاد الكرة الطائرة في تقديم جيل جديد يجمع بين الخبرة والشباب خلال الفترة المقبلة".



ووضع منكو ملاحظة على طاولة نقاش مجلس إدارة الاتحاد والمدير الفني الجديد، موضحا: "يجب الانتباه إلى الخامات الذهبية من الجنسين، والإناث خصوصا في منطقة عمان الشرقية، والمناطق النائية، في ظل اهتمام كبير بلاعبات الفئات السنية في عمان الغربية، وإن وجدت بعض الأسماء، إلا أنها تعاني في التنقل إلى صالات التدريب، في ظل اختيار صالات التدريب التي تناسب "بنات" عمان الغربية، والمعروفات بعمرهن التنافسي إلى حدود الثانوية، وذلك بسبب سفرهن للدراسة في الدول الأورربية".