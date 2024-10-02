الحصري يكشف عن خريطة طريق لتطوير الكرة الطائرة الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
يكشف المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة المصري حسن الحصري، عن خريطة الطريق التي سينتهجها لتطوير الكرة الطائرة الأردنية على مختلف الصعد خلال الفترة المقبلة.
اتحاد "الطائرة" يسمي منتخب الرجال
ويعقد اتحاد الكرة الطائرة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، في قاعة المرحوم عبدالله أبونوار في صالة الأميرة سمية الرياضية بمدينة الحسين للشباب، مؤتمرا صحفيا للحصري الذي سيتحدث عن مشاريعه المستقبلية وأهدافه وتطلعاته خلال المرحلة المقبلة.
وجدد نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، التأكيد أن التعاقد مع المدير الفني المتميز الحصري، جاء ليتوافق مع سياسة التطوير التي انتهجها الاتحاد، وفق توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل".
وأضاف في تصريح لـ"الغد": "لدينا خطة عمل جديدة وتشمل جميع المنتخبات الوطنية للجنسين، ونحضر إلى تقديم منتخب رجال في "توليفة متناسقة من الخبرة والشباب والناشئين، ولدينا استحقاقات كثيرة على المستوى العربي والإقليمي والقاري، وجميعها تحتاج إلى مدير فني بمستوى الطموح المنشود، لذا جاءت خطوة التعاقد مع مدير فني كبير وصاحب سيرة ذاتية رائعة بحجم الحصري، وسنوفر اشكال الدعم المادي والمعنوي من أجل تحقيق قفزات مهمة بالنتائج والإنجازات على صعيد المنتخبات الوطنية، مؤكدين تواصلنا مع الأندية التي تعتبر أساس عملنا وخطتنا في المرحلة المقبلة".
وأكد المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود، أهمية خطوة اتحاد الكرة الطائرة استقطاب القامة التدريبية المصرية حسن الحصري، مبينا أنها تأتي ضمن سياسة الاتحاد برئاسة سمو الأميرة آية بالتطوير الذي لمسناه في حراك الاستضافات والمشاركات على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية غاب لسنوات طويلة، واهتمام بالفئات العمرية إلى حد كبير.
وأضاف: "نجاح أي مدرب يتوقف على توفير أدوات النجاح، وأجد الاتحاد يجتهد في توفير الإمكانات سواء من الناحية المالية، واستقطابه الراعي الرسمي للكرة الطائرة، وتوفير المعسكرات الخارجية على غرار ما شاهدناه في معسكري منتخب الناشئين والشباب في مصر، واعتماده سياسة الإحلال والتجديد للفئات العمرية للجنسين، وكلها مثار اهتمام أي مدير فني قادم، لاستلام مهمة الإشراف الفني على المنتخبات الوطنية".
وأيد المدير الفني لفريق النصر علي منكو- المتوج مع فريقه بثلاثية ألقاب السيدات للموسم الحالي- حديث زميله العسود، قائلا : "نرفع القبعات احتراما للسيرة والمسيرة الفنية العالمية للمدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، وأبارك لاتحاد الكرة الطائرة هذه الخطوة الفنية التي تتسق مع نظرة الاتحاد للتطوير واللحاق بركب الإنجازات للمنتخبات الوطنية عربيا وإقليميا وقاريا".
وأضاف: "أتمنى من اتحاد الكرة الطائرة اتباع هذه الخطوة، بتغييرات إضافية سواء على صعيد الفئات العمرية والمنتخبات الأولى للسيدات والرجال".
وقال: "اتحاد الكرة الطائرة استقطب ثلاثة مديرين فنيين مؤخرا، الأرجنتيني دي فولفيو، التونسي هيثم الوسلاتي وحاليا المصري حسن الحصري، لكن لم يصاحبها للآن التغيير في المدربين الوطنيين، مقدما الاحترام لكل واحد باسمه، لكنهم أخذوا فرصتهم وهناك مدربين وطنيين يستحقون التواجد في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية".
وتابع: "يجب إعادة النظر بمراكز الواعدين، سواء على صعيد الاتحاد، أو على صعيد الأندية، والأخيرة يلام بعضها في هذا الجانب، إذ يجب أن تكون هناك شروط وعقوبات ملزمة من الاتحاد في تعليمات بطولاته، باعتبار أن الفئات العمرية خزان وقود تحليق الطائرة الأردنية على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، في ظل اهتمام ملحوظ من قبل اتحاد الكرة الطائرة في تقديم جيل جديد يجمع بين الخبرة والشباب خلال الفترة المقبلة".
ووضع منكو ملاحظة على طاولة نقاش مجلس إدارة الاتحاد والمدير الفني الجديد، موضحا: "يجب الانتباه إلى الخامات الذهبية من الجنسين، والإناث خصوصا في منطقة عمان الشرقية، والمناطق النائية، في ظل اهتمام كبير بلاعبات الفئات السنية في عمان الغربية، وإن وجدت بعض الأسماء، إلا أنها تعاني في التنقل إلى صالات التدريب، في ظل اختيار صالات التدريب التي تناسب "بنات" عمان الغربية، والمعروفات بعمرهن التنافسي إلى حدود الثانوية، وذلك بسبب سفرهن للدراسة في الدول الأورربية".
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