سمك السردين.. منجم الأوميغا 3 وسر رونق البشرة

MENAFN - Alghad Newspaper)أوميغا 3وأوضحت مجلة "Stylebook" في موقعها على شبكة الإنترنت، أن سمك السردين غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، خاصة EPA وDHA، والتي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، وبالتالي يمكن أن تساعد في تخفيف مشاكل الجلد مثل حب الشباب، والأكزيما، وحتى التورم.



وأظهرت دراسة أجريت عام 2003، أن تراكم حمض EPA في الجلد، يمكن أن يخلق حاجزاً طبيعياً ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مما يجعل البشرة أكثر مرونة ويقلل الالتهاب، وكلاهما ضروري لتمتع البشرة بالصحة والشباب.



علاوة على ذلك، تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لأوميغا 3، وخاصة للأحماض EPA وDHA على تخفيف متاعب الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية.



ويمكن لهذه الأحماض الدهنية أيضاً إبطاء شيخوخة الجلد عن طريق تقليل الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي.



وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أخرى عن فوائد الأوميغا 3 أنها تلعب دوراً مهماً في إصلاح الجلد، وشيخوخة الجلد، من خلال تنظيم الالتهابات والحفاظ على صحة أغشية الخلايا.



البروتين

وبالإضافة إلى محتواه العالي من أحماض أوميغا 3 الدهنية، يحتوي السردين على مكونات مفيدة أخرى، حيث إنه يعد مصدراً ممتازاً للبروتين، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص لبنية الجلد.



وبدون كمية كافية من البروتين، يصبح الجلد أقل قدرة على إصلاح الضرر، مما يجعل المعركة اليومية ضد التأثيرات البيئية أكثر صعوبة، ويمكن للسردين توفير اللبنات الأساسية اللازمة هنا.





فيتامين "د"

وإلى جانب أوميغا 3 والبروتينات، يحتوي السردين أيضاً على فيتامين "د" والسيلينيوم.

ويعمل فيتامين "د" على تقوية حاجز الجلد، بينما يعمل السيلينيوم كمضاد للأكسدة، لدرء الأضرار التأكسدية، وبالتالي منع شيخوخة الجلد المبكرة.



وللاستفادة من هذه المزايا الجمالية، ينبغي للمرأة إدراج السردين ضمن نظامها الغذائي، حيث ينبغي تناوله بمقدار 100 غرام بضع مرات في الأسبوع. وكالات

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