«النووي» الإيراني مهدد... إسرائيل تدرس الرد على هجوم طهران الصاروخي

MENAFN - Alghad Newspaper)ونقلت الصحيفة عن محللين أمنيين ومسؤولين سابقين إسرائيليين قولهم إن الضرر الذي ألحقته إسرائيل بـ((حزب الله)) اللبناني خلال الفترة الأخيرة جرَّد طهران من قدر كبير من ردعها ضد هجوم إسرائيلي أوسع نطاقاً.



وأضافوا أن إسرائيل تتمتع حالياً بحرية أكبر في الرد بقوة على الهجوم الصاروخي الإيراني، مقارنة بما كانت عليه في أبريل (نيسان)، عندما كان ردها على الهجوم الإيراني السابق عبارة عن ضربة رمزية إلى حد بعيد، ضد منشأة للدفاع الجوي في إيران.



وذكر داني سيترينوفيتش، ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد، والمتخصص في شؤون إيران، أن إسرائيل في أبريل كانت قلقة من أن قيامها بردٍّ قوي للغاية من شأنه أن يدفع إيران إلى إصدار أوامر لميليشياتها بالوكالة، وخصوصاً ((حزب الله))، بردٍّ واسع النطاق.



ولكن إسرائيل بعدما شنت حملة أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ((حزب الله)) حسن نصر الله وقادة آخرين الأسبوع الماضي، إلى جانب شنها غزواً برياً ليلة الثلاثاء، أضعفت ((حزب الله))، وجردت إيران من كثير من قوتها الرادعة ضد أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق.



وقال سيترينوفيتش: ((لدى إسرائيل حرية أكبر في التعامل مع السياق الإيراني مقارنة بشهر أبريل؛ حيث لم يعد هناك تهديد إضافي من جانب (حزب الله))).



وأوضح سيترينوفيتش أن ((الإدارة الأميركية قد تحث إسرائيل على كبح جماح ردها، ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بسرعة، من المرجح أن يكون للمسؤولين الأميركيين نفوذ أقل مما كان عليه في أبريل، عندما ضغطوا بشكل مماثل لتجنب هجوم من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع)).



وقال: ((هذا تصعيد يصعب التنبؤ بنهايته، ومن المؤكد أن تصرف إسرائيل سيؤدي إلى رد فعل إيراني آخر. ويبدو أننا في بداية مواجهة عنيفة بيننا وبين الإيرانيين)).



وذكر ياكوف عميدرور -وهو جنرال متقاعد عمل مستشاراً للأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- أنه بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخاً في هجوم استمر نحو نصف ساعة، لم يكن التحدي الذي واجهته إسرائيل هو ما إذا كانت ستهاجم إيران أم لا؛ بل: ما مدى قوة الرد؟



وقال عميدرور إن السؤال الوحيد هو: ((إلى أي مدى يمكننا أن نلحق بهم الضرر مقارنة بقدرتهم على إلحاق الضرر بنا))، وأضاف أنه يعتقد أن الضرر الذي ألحقته إسرائيل بـ((حزب الله)) قلل من التهديد الذي يشكله وكلاء إيران.



وأضاف أنه ((حتى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية التي كانت مصدراً للخوف لفترة طويلة بالنسبة لإسرائيل التي تخشى من حصول طهران على سلاح نووي، يجب أن يؤخذ في الاعتبار)).



وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن إسرائيل تمتلك ((أكبر فرصة في السنوات الخمسين الماضية لتغيير وجه المنطقة)).



وقال عن إيران: ((يجب أن نتحرك الآن لتدمير مشروعها النووي، وتدمير منشآت الطاقة الرئيسية لديها، وضرب هذا النظام الإرهابي بشكل حاسم، فهذا الأخطبوط مصاب بجروح خطيرة، والآن هو الوقت المناسب للتصويب على الرأس)).-(وكالات)