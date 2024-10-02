«النووي» الإيراني مهدد... إسرائيل تدرس الرد على هجوم طهران الصاروخي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة ((نيويورك تايمز)) الأميركية، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس طبيعة الرد الذي ستقوم به على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران الثلاثاء.
ونقلت الصحيفة عن محللين أمنيين ومسؤولين سابقين إسرائيليين قولهم إن الضرر الذي ألحقته إسرائيل بـ((حزب الله)) اللبناني خلال الفترة الأخيرة جرَّد طهران من قدر كبير من ردعها ضد هجوم إسرائيلي أوسع نطاقاً.
وأضافوا أن إسرائيل تتمتع حالياً بحرية أكبر في الرد بقوة على الهجوم الصاروخي الإيراني، مقارنة بما كانت عليه في أبريل (نيسان)، عندما كان ردها على الهجوم الإيراني السابق عبارة عن ضربة رمزية إلى حد بعيد، ضد منشأة للدفاع الجوي في إيران.
وذكر داني سيترينوفيتش، ضابط الاستخبارات الإسرائيلي المتقاعد، والمتخصص في شؤون إيران، أن إسرائيل في أبريل كانت قلقة من أن قيامها بردٍّ قوي للغاية من شأنه أن يدفع إيران إلى إصدار أوامر لميليشياتها بالوكالة، وخصوصاً ((حزب الله))، بردٍّ واسع النطاق.
ولكن إسرائيل بعدما شنت حملة أسفرت عن مقتل الأمين العام لـ((حزب الله)) حسن نصر الله وقادة آخرين الأسبوع الماضي، إلى جانب شنها غزواً برياً ليلة الثلاثاء، أضعفت ((حزب الله))، وجردت إيران من كثير من قوتها الرادعة ضد أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق.
وقال سيترينوفيتش: ((لدى إسرائيل حرية أكبر في التعامل مع السياق الإيراني مقارنة بشهر أبريل؛ حيث لم يعد هناك تهديد إضافي من جانب (حزب الله))).
وأوضح سيترينوفيتش أن ((الإدارة الأميركية قد تحث إسرائيل على كبح جماح ردها، ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بسرعة، من المرجح أن يكون للمسؤولين الأميركيين نفوذ أقل مما كان عليه في أبريل، عندما ضغطوا بشكل مماثل لتجنب هجوم من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع)).
وقال: ((هذا تصعيد يصعب التنبؤ بنهايته، ومن المؤكد أن تصرف إسرائيل سيؤدي إلى رد فعل إيراني آخر. ويبدو أننا في بداية مواجهة عنيفة بيننا وبين الإيرانيين)).
وذكر ياكوف عميدرور -وهو جنرال متقاعد عمل مستشاراً للأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- أنه بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخاً في هجوم استمر نحو نصف ساعة، لم يكن التحدي الذي واجهته إسرائيل هو ما إذا كانت ستهاجم إيران أم لا؛ بل: ما مدى قوة الرد؟
وقال عميدرور إن السؤال الوحيد هو: ((إلى أي مدى يمكننا أن نلحق بهم الضرر مقارنة بقدرتهم على إلحاق الضرر بنا))، وأضاف أنه يعتقد أن الضرر الذي ألحقته إسرائيل بـ((حزب الله)) قلل من التهديد الذي يشكله وكلاء إيران.
وأضاف أنه ((حتى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية التي كانت مصدراً للخوف لفترة طويلة بالنسبة لإسرائيل التي تخشى من حصول طهران على سلاح نووي، يجب أن يؤخذ في الاعتبار)).
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن إسرائيل تمتلك ((أكبر فرصة في السنوات الخمسين الماضية لتغيير وجه المنطقة)).
وقال عن إيران: ((يجب أن نتحرك الآن لتدمير مشروعها النووي، وتدمير منشآت الطاقة الرئيسية لديها، وضرب هذا النظام الإرهابي بشكل حاسم، فهذا الأخطبوط مصاب بجروح خطيرة، والآن هو الوقت المناسب للتصويب على الرأس)).-(وكالات)
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