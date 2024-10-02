أجيليتي جلوبال تستثمر في صندوق استثماري جديد في الشرق الأوسط وأفريقيا

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- Bensirri PR) أبوظبي - 1 أكتوبر 2024 - أعلنت "أجيليتي جلوبال بي إل سي"، المشغل والمستثمر طويل الأجل لمجموعة من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها، عن توجه ذراع الاستثمارات الجريئة التابع للشركة للاستثمار في صندوق جديد يهدف إلى توفير رأس المال للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدار الصندوق الجديد من قبل شركة "جلوبال فينتشرز" وهي شركة استثمارية تتخذ من دبي مقراً لها، ومتخصصة في الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتضم محفظتها أصولاً بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار أمريكي.
ومن ناحيتها، تشمل محفظة ذراع الاستثمارات الجريئة في "أجيليتي جلوبال" حصصاً استثمارية في تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة، والخدمات اللوجستية الرقمية، فضلاً عن التجارة الإلكترونية، وتقنيات القطاعات الطبية والزراعية للشركات الناشئة. وتتكون المحفظة من شركات مقرها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركات تبحث عن فرص تجارية أو تسعى للتوسع في المنطقة. وتدعم "أجيليتي جلوبال" الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المنطقة، مقدمةً الموارد والخبرات للشركات الناشئة التي تطور استراتيجيات دخول السوق.
وبدوره صرّح السيد/ طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة "أجيليتي جلوبال": ""لطالما كنّا من الداعمين للأعمال التي يقودها الجيل الجديد من رواد الأعمال والمبتكرين في الكويت وفي منطقتنا المفعمة بالابتكار والطاقات، لذلك يسعدنا أن نعزز دعمنا لهذه الشريحة من خلال ذراع الاستثمارات التابع للشركة وصندوق "جلوبال فينتشرز" الجديد، والذي بدوره يشجع الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة على تحويل الأفكار والابتكارات الرائعة إلى أعمال تجارية قابلة للنمو والتوسع."
وأضاف سلطان: "ندرك جيداً أن صناديق الاستثمارات الجريئة التي تقودها النساء تشكل حوالي 15% فقط من جميع ممولي الاستثمارات الجريئة، ولهذا يسعدنا دعم هذا الصندوق الذي يحظى بقيادة نسائية مهنية ومحترفة، ويحدونا أمل كبير أنه مع استمرار نمو منظومة الشركات الناشئة في المنطقة، ستتولد فرص جديدة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأعمال التي تقودها النساء، ونحن ملتزمون بأن نكون جزءًا من توسيع تلك المنظومة."
ومن ناحيتها قالت السيدة/ نور سويّد المؤسس والشريك الإداري في جلوبال فينتشرز: "هناك توجه ملحوظ نحو تحسين كفاءة استخدام الموارد، لا سيّما في قطاع سلاسل الإمداد، ومن ثَمَّ نعتقد أن صندوقنا الجديد، وهو الصندوق الثالث للشركة، يتماشى استراتيجياً مع الصناعات المتجهة نحو التحول التكنولوجي في الأسواق الناشئة خلال العقد المقبل. نحن ممتنون جداً بوجود إلى جانبنا شركة عريقة ورائدة في قطاع سلاسل الإمداد إقليمياً وعالمياً مثل "أجيليتي جلوبال"، مثمنين لها هذا الدعم الكبير، ونتطلع إلى المضي قُدماً بشراكتنا، بينما ندعم المبادرين الذين يحملون رسالة ولديهم عزيمة قوية لمعالجة التحديات الحرجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا."
وتجدر الإشارة إلى أن شركة "جلوبال فينتشرز" تدير ثلاثة صناديق، جميعها تستهدف شركات قائمة على الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويذهب استثمار "أجيليتي جلوبال" الجديد إلى الصندوق الثالث، والذي تم إنشاؤه في مطلع العام الجاري لتمويل الشركات الناشئة المبتكِرة في مجال تقنيات قطاع سلاسل الإمداد وتقنيات الطاقة والتقنيات الزراعية. ويُذكر بأن الصندوق الأول للشركة تم إطلاقه في عام 2018، بتركيز خاص على التقنيات المالية، أما الصندوق الثاني فقد تأسس في عام 2022 ليركز على الاستثمارات في التقنيات الطبية والابتكارات الرقمية في القطاع الصحي.
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