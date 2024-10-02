(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 أكتوبر 2024:
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" ومؤسسة فكر، وهي مركز دراسات استراتيجية متعددة التخصصات تغطي الشؤون الدولية والسياسات العامة والحوكمة العالمية، عقد جلسة نقاشية بعنوان "الفن العربي في السياقات الدولية"، وذلك في 6 أكتوبر الجاري، وتأتي الجلسة التي يستضيفها معهد فكر الواقع في السركال أفنيو، ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها الطرفان بهدف تبادل الخبرات، وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.
وتضم قائمة المتحدثين في الجلسة التي ستقدم باللغة الإنجليزية، نخبة من المبدعين والفنانين الإماراتيين، وهم: الباحثة والكاتبة الدكتورة خولة المري، والفنانة زينب الهاشمي، وشما يحيى المهيري، ضابط أول مكتب قطاع الفنون والآداب في "دبي للثقافة"، فيما تتولى علياء الشامسي إدارة الجلسة التي ستشهد مناقشة مجموعة محاور تضيء على تفاصيل ومكانة الفن العربي داخل وخارج الأطر الجغرافية والتاريخية والأيديولوجية، وتأثير ما تشهده الهويات الثقافية من تغيرات على تطور الفن في المنطقة، كما تركز الجلسة على مساهمات الفنانين العرب الحيوية في منظومة الفنون العالمية، وجهودهم المبذولة في قيادة التحولات التي يعيشها القطاع الفني.
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