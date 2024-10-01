الأجسام يختار سيدات اللياقة البدنية المشارك في بطولة العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- اختار اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، 4 لاعبات في صفوف منتخب
السيدات، المشارك في بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا نهاية الشهر الحالي، إلى جانب منتخب الرجال الذي سماه في وقت لاحق.
ويطمح المنتخب إلى تجاوز ما حققه في النسخة السابقة، عندما توج بلقب بطل أبطال العالم، وتقلد الأبطال والبطلات 12 ميدالية ملونة موزعة على 8 بالمستوى الذهبي و4 بالمستوى الفضي في ختام بطولة العالم.
وقال عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد الحروب: "أقيمت تصفية خاصة للسيدات، لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك إلى جانب الرجال في البطولة العالمية، وتم تسمية اللاعبات سارة أبوالسعود، سارة حتر، راما أبوصالح، وديما الحاج، وفقا لجاهزيتهم ونتائجهم، على غرار التصفية التي أقيمت للرجال، ومنحنا الفرصة لجميع اللاعبين واللاعات لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة العالم لتحديات اللياقة البدنية".
وحول آخر تحضيرات منتخب الرجال للبطولة العالمية، أشار الحروب: "اخترنا على ضوء نتائج اختبار الاختيار، أفضل 7 لاعبين بالنتائج والجاهزية، وهم: محمد الكردي، أدهم الصقور، علي الحموي، مهند القيسي، زهير القيسي، عبدالرحمن عاقلة، وأحمد النسور، إلا ان الأخير اعتذر عن عدم قدرته على مرافقة الوفد إلى إسبانيا لظروفه الخاصة، لذا ضمت القائمة النهائية 6 لاعبين، وباشرنا بترتيبات السفر، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحجز تذاكر السفر للوفد المسافر إلى بطولة العالم".
وتابع: "نتطلع إلى مواصلة الحضور الفني والإداري في تحديات اللياقة البدنية عربيا وقاريا وعالميا، وفرضنا حضورنا تبعا لإنجازات الأبطال والبطلات النوعية وحصد الميداليات التي وصلت إلى 40 ميدالية، عربية وقارية ودولية وعالمية، ولنا ذكريات مميزة في إسبانيا".
وعن الترتيبات لعقد اجتماع الهيئة العامة التحضيري لانتخابات الدورة الأولمبية المقبلة، رد الحروب: " ننجز التحضيرات لعقد الاجتماع التحضيري للانتخابات المقبلة، والمنوي عقده في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في مقر الاتحاد الجديد في منطقة الرابية، ووجهنا الدعوة إلى أعضاء الهيئة العامة".
MENAFN01102024000072011014ID1108737647
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.