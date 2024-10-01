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الأجسام يختار سيدات اللياقة البدنية المشارك في بطولة العالم

10/1/2024 11:49:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- اختار اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، 4 لاعبات في صفوف منتخب السيدات، المشارك في بطولة العالم التي ستقام في إسبانيا نهاية الشهر الحالي، إلى جانب منتخب الرجال الذي سماه في وقت لاحق.
ويطمح المنتخب إلى تجاوز ما حققه في النسخة السابقة، عندما توج بلقب بطل أبطال العالم، وتقلد الأبطال والبطلات 12 ميدالية ملونة موزعة على 8 بالمستوى الذهبي و4 بالمستوى الفضي في ختام بطولة العالم.
وقال عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد الحروب: "أقيمت تصفية خاصة للسيدات، لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك إلى جانب الرجال في البطولة العالمية، وتم تسمية اللاعبات سارة أبوالسعود، سارة حتر، راما أبوصالح، وديما الحاج، وفقا لجاهزيتهم ونتائجهم، على غرار التصفية التي أقيمت للرجال، ومنحنا الفرصة لجميع اللاعبين واللاعات لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة العالم لتحديات اللياقة البدنية".
وحول آخر تحضيرات منتخب الرجال للبطولة العالمية، أشار الحروب: "اخترنا على ضوء نتائج اختبار الاختيار، أفضل 7 لاعبين بالنتائج والجاهزية، وهم: محمد الكردي، أدهم الصقور، علي الحموي، مهند القيسي، زهير القيسي، عبدالرحمن عاقلة، وأحمد النسور، إلا ان الأخير اعتذر عن عدم قدرته على مرافقة الوفد إلى إسبانيا لظروفه الخاصة، لذا ضمت القائمة النهائية 6 لاعبين، وباشرنا بترتيبات السفر، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحجز تذاكر السفر للوفد المسافر إلى بطولة العالم".
وتابع: "نتطلع إلى مواصلة الحضور الفني والإداري في تحديات اللياقة البدنية عربيا وقاريا وعالميا، وفرضنا حضورنا تبعا لإنجازات الأبطال والبطلات النوعية وحصد الميداليات التي وصلت إلى 40 ميدالية، عربية وقارية ودولية وعالمية، ولنا ذكريات مميزة في إسبانيا".
وعن الترتيبات لعقد اجتماع الهيئة العامة التحضيري لانتخابات الدورة الأولمبية المقبلة، رد الحروب: " ننجز التحضيرات لعقد الاجتماع التحضيري للانتخابات المقبلة، والمنوي عقده في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في مقر الاتحاد الجديد في منطقة الرابية، ووجهنا الدعوة إلى أعضاء الهيئة العامة".

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