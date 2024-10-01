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المشروع الوطني الأردني

10/1/2024 11:47:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في هذه الساعة ونحن نرى على الهواء مباشرة تمدد العدوان الإسرائيلي إلى لبنان، موشكا الانتقال إلى سورية، فبات لزاما علينا في الأردن إعادة التموضع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لتقوية جبهتنا بمواجهة ما هو قادم.
فالقادم معقد ولن ينجو منه المتردد، ولا من يغفل عن جيوب الضعف لديه.
عندما تهدد شخصيات مقربة من نتنياهو أن الدور قادم على كل المنطقة، وهذا قبل أن يصل ترامب المرشح الأميركي إلى رئاسة الولايات المتحدة، وهو الذي يمارس السياسة بعقلية التاجر العقاري: "إسرائيل صغيرة وعلينا أن نوسعها" يعني إلى الضفة الغربية. وهذه الاشارة تكفينا لنقف على رؤوس أصابعنا.
المطلوب الآن رؤى جادة وسريعة التنفيذ لردم أي هوة ضعف نشعر بها، فالاحتلال عينه ترى ويده تنفذ، وقلبه ممتلئ بالحقد، وسيبدأ أولا باستهدافنا اقتصاديا واجتماعيا لخلخلة جبهتنا الداخلية التي هي عنصر قوتنا.
العدوان على لبنان سيطول - ربما عام وربما أكثر، فهل جهزنا له عدته الوطنية اقتصاديا؟ هل لدينا تصور لفقه أولويات الازمات؟ هل اعددنا لمشروع وطني أردني خاص بنا؟
أول الإجراءات المطلوبة الاستعانة بكل أصحاب الخبرة، فهذا الوقت ليس أوان مجاملة أحد، وهذا وقت العمل الوطني الجاد والمخلص.
نريده مشروعا وطنيا أردنيا بامتياز. انظروا كيف أن دولا في الخليج أغلقت حدودها ووضعت نصب عينها مصلحتها. كان لديهم كل الحق في ذلك.
الاشتغال بأجندة أردنية صرفة هي طوق النجاة. نحن بحاجة إلى انتماء يحولنا إلى الخريطة الأردنية تركز على المصلحة الوطنية العليا.
دعونا نجلس كل ذي خبرة في مجاله على الطاولة بشكل يشبه ما فعلناه في التحديث السياسي والاقتصادي شكلا. اما جوهرا فالهدف الخروج بخريطة سريعة التنفيذ ومشروع وطني أردني يُحصن جبهتنا الداخلية ويقويها سياسيا واقتصاديا.

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