هلال آسيا يسطع بدرا

(MENAFN
- Al Watan)
سطع الهلال في سماء آسيا بدرًا، وقدم مواجهة رائعة أمام ضيفه الشرطة العراقي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية ((غرب القارة))، لدوري أبطال آسيا، وتغلب عليه 5 /صفر .
سجل للزعيم ماركوس ليوناردو ((11))، وألكسندر ميتروفيتش ((15))، وسالم الدوسري ((47))، وناصر الدوسري ((73))، ومحمد كنو ((90+5))، ليعتلي كبير آسيا صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق صافي الأهداف عن الأهلي.
وفرض الزعيم سيطرته على اللقاء، بفضل تحركات لاعبيه الجيدة، والاستحواذ الكبير على الكرة وعدم فقدانها بسهولة، وفتح المساحات في دفاع الفريق العراقي، الذي حاول إغلاق مناطقه الخلفية بأكبر عدد من اللاعبين، إلا أن محاولاته فشلت أمام السيل الجارف من الهجمات الزرقاء.
- الهلال فرض أسلوبه على المواجهة
-الهجمات الكثيفة حطمت متاريس الشرطة
- الاستحواذ الهلالي على المباراة ظهر مبكرًا
- الجماهير الهلالية ساندت الزعيم بقوة وبكثافة .
MENAFN01102024000089011017ID1108737542
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.