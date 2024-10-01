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هلال آسيا يسطع بدرا

10/1/2024 11:40:42 PM
(MENAFN- Al Watan) سطع الهلال في سماء آسيا بدرًا، وقدم مواجهة رائعة أمام ضيفه الشرطة العراقي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية ((غرب القارة))، لدوري أبطال آسيا، وتغلب عليه 5 /صفر .
سجل للزعيم ماركوس ليوناردو ((11))، وألكسندر ميتروفيتش ((15))، وسالم الدوسري ((47))، وناصر الدوسري ((73))، ومحمد كنو ((90+5))، ليعتلي كبير آسيا صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق صافي الأهداف عن الأهلي.
وفرض الزعيم سيطرته على اللقاء، بفضل تحركات لاعبيه الجيدة، والاستحواذ الكبير على الكرة وعدم فقدانها بسهولة، وفتح المساحات في دفاع الفريق العراقي، الذي حاول إغلاق مناطقه الخلفية بأكبر عدد من اللاعبين، إلا أن محاولاته فشلت أمام السيل الجارف من الهجمات الزرقاء.
- الهلال فرض أسلوبه على المواجهة
-الهجمات الكثيفة حطمت متاريس الشرطة
- الاستحواذ الهلالي على المباراة ظهر مبكرًا
- الجماهير الهلالية ساندت الزعيم بقوة وبكثافة .

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