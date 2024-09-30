ما الذي يحصل في الحروب؟!

يكاد لا يخلو قطر من أقطار العالم من حرب على وشك النشوب، أو حرب طاحنة تأكل الأخضر واليابس، أو حرب قد خمدت وانتهت ولكن أنهت بانتهائها حياة الكثيرين.

ويحصل في الحروب الكثير من البشائع والفظائع والفواجع وما لا يتخيل أن يحصل لو كانت الحياة تسير بشكل طبيعي.

كما يحصل في الحروب انعدام للأمن، وفقد للأطراف، وإراقة للدماء، وشح بالطعام، وغور للمياه، وانقطاع للكهرباء، وتعطيل في التنمية، وكذب ونميمة وإيغار للصدور، وشحناء للنفوس.

إن الحروب ليست طلقات تطلق، وقذائف تقذف، وألوية ترفع، وصرخات تسمع، الحروب ترجف قلوب الأشداء، وتزيغ عقول الحكماء، وتذهب لب الحازمين، فالحروب ميدان تصفية شاملة، وأرض جدباء قاحلة، الحروب الداخل فيها مفقود، والخارج منها مولود.

وفي الحروب ينخفض سقف التوقعات، وتعلو أصوت الآهات، فالقلوب واجلة، والأبصار زائغة، والعقول واجفة.

وحينما تحل الحروب على قوم تغلق مجالس العزاء فلا تقام لأن الأموات كثر، وتتوقف الولائم فلا يدعى لها لأن الطعام قليل، وتنقطع الزيارات فلا توجد تجمعات لأن الخطب جلل، وتتعطل مصالح الناس فيلزم الجميع بيوتهم لأن الخوف كبير.

لذلك أصدق ما قيل في الحروب الكاسب فيها خسران، والرابح فيها ندمان، فما قيمة المكسب إن دمرت البلاد، وقتل الرجال، وترملت النساء، وتيتم الأطفال، وتشتتت الأسر، وكانت الحاجة لسنوات طويلة حتى تعيد بناء ما تم هدمه وتدميره بلحظات، فمعول الهدم لا يحتاج سوى لدقائق ومعول البناء يحتاج لسنوات طويلة.

وأختم مع أبيات لزهير بن أبي سلمى:

وَمَا الحَـرْبُ إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُـمُ

وَمَا هُـوَ عَنْهَا بِالحَـدِيثِ المُرَجَّـمِ

مَتَـى تَبْعَـثُوهَا تَبْعَـثُوهَا ذَمِيْمَـةً

وَتَضْـرَ إِذَا ضَرَّيْتُمُـوهَا فَتَضْـرَمِ

فَتَعْـرُكُكُمْ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَـا

وَتَلْقَـحْ كِشَـافاً ثُمَّ تُنْتَجْ فَتُتْئِـمِ

فَتُنْتِـجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُـمْ

كَأَحْمَـرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِـعْ فَتَفْطِـمِ





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