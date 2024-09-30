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مـــــا بـــيـــــــن ســــــــن 44 و60 يــمــكــــــن أن يـكـبــر الـشـخــص بــيــن عــشــيــة وضـحـاهـــا!

9/30/2024 8:12:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثبتت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الشيخوخة‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬‮«‬موجات‮»‬‭ ‬واضحة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬البلوغ،‭ ‬إحداهما‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأربعينيات‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الستينيات،‭ ‬فيما‭ ‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬المفهوم‭ ‬التقليدي‭ ‬لعملية‭ ‬بطيئة‭ ‬وثابتة‭ ‬للشيخوخة،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬ First ‭ ‬ Post ‭.‬

وكشفت‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬‮«‬جامعة‭ ‬ستانفورد‮»‬‭ ‬ونُشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬ Nature ‭ ‬ Aging ،‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الشيخوخة‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬‮«‬موجات‮»‬‭ ‬واضحة،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬المفهوم‭ ‬التقليدي‭ ‬السائد‭ ‬بأنها‭ ‬تدريجية‭.‬

وبعد‭ ‬بحث‭ ‬مكثف‭ ‬توصل‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬يتقدمون‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬‮«‬موجتين‮»‬‭ ‬رئيسيتين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حياتهم‭ ‬بعد‭ ‬البلوغ،‭ ‬أولاهما‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأربعينيات‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الستينيات‭ ‬من‭ ‬العمر‭.‬

مؤشرات‭ ‬مفاجئة

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬تكوين‭ ‬التجاعيد‭ ‬وترهل‭ ‬الجلد‭ ‬والشعر‭ ‬الأشيب‭ ‬والألم‭ ‬في‭ ‬العضلات‭ ‬والمفاصل‭ ‬وزيادة‭ ‬قابلية‭ ‬الإصابة‭ ‬بالعدوى‭ ‬الفيروسية‭ ‬كلها‭ ‬مؤشرات‭ ‬مفاجئة‭ ‬على‭ ‬الشيخوخة‭ ‬يمكن‭ ‬تفسيرها‭ ‬بالتغيرات‭ ‬الجزيئية‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭. ‬وربما‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التغييرات‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭ ‬أكثر‭ ‬شدة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بنمط‭ ‬حياة‭ ‬غير‭ ‬صحي‭.‬

وقال‭ ‬دكتور‭ ‬مايكل‭ ‬سنايدر،‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الوراثة‭ ‬في‭ ‬‮«‬جامعة‭ ‬ستانفورد‮»‬‭ ‬والباحث‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭: ‬‮«‬يفترض‭ ‬الناس‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يتقدمون‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬تدريجيًا‭. ‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬التغييرات‭ ‬ليست‭ ‬خطية‮»‬‭.‬

وخلص‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مرحلتين‭ ‬رئيسيين‭ ‬لخلل‭ ‬التنظيم‭ ‬الشديد،‭ ‬هما‭ ‬حدث‭ ‬أكبر‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬44‭ ‬عامًا،‭ ‬وثانيهما‭ ‬هو‭ ‬حدث‭ ‬أعلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬60‭ ‬عامًا‭.‬

وينصح‭ ‬فريق‭ ‬الباحثين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬إلى‭ ‬معالم‭ ‬44‭ ‬و60‭ ‬عامًا‭ ‬بممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬وتبني‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬آثار‭ ‬‮«‬موجات‮»‬‭ ‬الشيخوخة‭ ‬الرئيسية‭. ‬وأعرب‭ ‬دكتور‭ ‬سنايدر‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬الراسخ‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحاول‭ ‬المرء‭ ‬تعديل‭ ‬أنماط‭ ‬حياته‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يفوته‭ ‬الأوان‭.‬

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