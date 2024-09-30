الملك يرعى حفل جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز



وكرّم جلالة الملك، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز الذي يدير الجائزة، الفائزين من وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة وأفراد ضمن سبع فئات هي: جائزة تميز الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة المدير والأمين العام المتميز، وجائزة الموظف الحكومي المتميز، وجائزة فريق التغيير المتميز، وجائزة الجامعة الرسمية المتميزة، وجائزة التميز للقطاع الخاص، وجائزة الاستدامة البيئية - الاقتصاد الأخضر.



وتسعى الجائزة منذ إنشائها عام 2002 إلى تطوير أداء الأفراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، وترسيخ ثقافة الإبداع والتميز، وتحفيز الشفافية في العمل، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح والمستثمرين، فضلا عن تعزيز تبادل الخبرات حول الممارسات الإدارية الناجحة.



وشارك في الجائزة 86 وزارة ومؤسسة حكومية موزعة على 8 قطاعات مختلفة، وترشح 144 موظفا وموظفة لجائزة الموظف الحكومي المتميز تأهل منهم 33 موظفا وفاز منهم 13 مشاركا، كما شارك في جائزة الملك عبدالله الثاني للقطاع الخاص 42 مؤسسة وشركة، تقدمت منها 21 مؤسسة موزعة بين شركات صناعية كبيرة وصغيرة، وخدمية كبيرة وصغيرة.



واستعرض نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز مروان جمعة في كلمة ألقاها أبرز المؤشرات التي خلصت إليها نتائج الجائزة، مشيرا إلى الحاجة لتسريع تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام للمحافظة على كفاءة قيادات المؤسسات.



وأكد جمعة أهمية التحديث الإداري في تسريع تحسن أداء المؤسسات وتبنيها للممارسات الفضلى التي ستنعكس على رضا المواطنين، لافتا إلى ضرورة التركيز على جهود الأتمتة والخدمات الرقمية.



وبين أن المركز سيقدم للحكومة تقييما شاملا لواقع الحال، لتمكينها من تعزيز الإنجازات وتقويم مواطن الخلل، سعيا إلى تحقيق الرؤية الملكية في بناء أردن قوي، حديث، ومزدهر.



وحضر الحفل رؤساء السلطات، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي.