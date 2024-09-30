المستشفى الأردني غزة 79 يستقبل 16 ألف مراجع منذ مباشرة عمله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تواصل طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79 تقديم خدماتها الطبية والعلاجية والإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وقال قائد قوة المستشفى: "إن المستشفى تعامل منذ بدء عمله مع 16 ألف مراجع، وبلغت العمليات الجراحية التي أجراها 201 عملية جراحية كبرى وصغرى".
وأضاف أن المستشفى يمثل التزاما إنسانيا أردنيا وامتدادا لمسيرة الخير والعطاء الهاشمية، حيث يسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء في القطاع منذ انطلاقه عام 2009 وحتى اليوم.
من جانبهم، أشاد مراجعو المستشفى بمواقف وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم أبناء الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات، مشيرين إلى توجيهاته المستمرة لإدامة عمل المستشفى الميداني الأردني، الذي يسعى دائما لتقديم أفضل رعاية للمرضى في القطاع.--(بترا)
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