المستشفى الأردني غزة 79 يستقبل 16 ألف مراجع منذ مباشرة عمله

MENAFN - Alghad Newspaper) تواصل طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79 تقديم خدماتها الطبية والعلاجية والإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وقال قائد قوة المستشفى: "إن المستشفى تعامل منذ بدء عمله مع 16 ألف مراجع، وبلغت العمليات الجراحية التي أجراها 201 عملية جراحية كبرى وصغرى".

وأضاف أن المستشفى يمثل التزاما إنسانيا أردنيا وامتدادا لمسيرة الخير والعطاء الهاشمية، حيث يسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء في القطاع منذ انطلاقه عام 2009 وحتى اليوم.



من جانبهم، أشاد مراجعو المستشفى بمواقف وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم أبناء الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات، مشيرين إلى توجيهاته المستمرة لإدامة عمل المستشفى الميداني الأردني، الذي يسعى دائما لتقديم أفضل رعاية للمرضى في القطاع.--(بترا)