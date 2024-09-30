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ميقاتي: مستعدون لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني

9/30/2024 3:00:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قٌال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي: "نحن مستعدون لتنفيذ اتفاق 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.


وأضاف ميقاتي في تصريحات اليوم الاثنين: "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا للبحث في تطبيق القرار الأممي رقم 1701، وجاهزون لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني".


وتابع: "أكدنا خلال اللقاء مع الرئيس بري ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق مع الجميع".


ووفق ميقاتي فإن "الرئيس بري أكد أنه فور وقف إطلاق النار سيدعو إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية".


واستكمل حديثه: "أكدنا خلال اللقاء مع الرئيس بري ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق مع الجميع".


وأشار إلى أنه سيطلب من الدول المانحة مساعدة لبنان.

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