ميقاتي: مستعدون لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قٌال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان
نجيب ميقاتي: "نحن مستعدون لتنفيذ اتفاق 1701 وإرسال
الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.
وأضاف ميقاتي في تصريحات اليوم الاثنين: "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف
إطلاق النار فورا للبحث في تطبيق القرار الأممي رقم 1701، وجاهزون لإرسال الجيش
إلى جنوب الليطاني".
وتابع: "أكدنا خلال اللقاء مع الرئيس بري ضرورة
انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق مع الجميع".
ووفق ميقاتي فإن "الرئيس بري أكد أنه فور وقف إطلاق
النار سيدعو إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية".
واستكمل حديثه: "أكدنا خلال اللقاء مع الرئيس بري ضرورة
انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق مع الجميع".
وأشار إلى أنه سيطلب من الدول المانحة مساعدة لبنان.
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