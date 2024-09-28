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دراسة تكشف تأثير بيكربونات الصوديوم مع التبريد على سرعة الاستشفاء

9/28/2024 7:13:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أطلق‭ ‬الباحث‭ ‬عبدالله‭ ‬صليبيخ‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬تناول‭ ‬بيكربونات‭ ‬الصوديوم‭ ‬مع‭ ‬التبريد‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬الاستشفاء‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأجواء‭ ‬الحارة‭ ‬التي‭ ‬تسود‭ ‬معظم‭ ‬فترات‭ ‬السنة،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬الرياضيين‭ ‬على‭ ‬التعافي،‭ ‬وأجريت‭ ‬الدراسة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬الدعم‭ ‬الكامل‭ ‬للباحث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬والقدرات‭ ‬لنجاح‭ ‬البحث‭.‬

وتضمنت‭ ‬الدراسة‭ ‬تقسيم‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬متساويتين،‭ ‬حيث‭ ‬تناولت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬مكمل‭ ‬بيكربونات‭ ‬الصوديوم،‭ ‬بينما‭ ‬اكتفت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بتقنية‭ ‬التبريد‭ ‬فقط،‭ ‬وتم‭ ‬إجراء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفحوصات‭ ‬الفسيولوجية‭ ‬والإكلينيكية‭ ‬لقياس‭ ‬مستويات‭ ‬التعب‭ ‬والإرهاق‭ ‬بعد‭ ‬التمارين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قياسات‭ ‬مستوى‭ ‬الحمض‭ ‬اللبني،‭ ‬ومعدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب،‭ ‬وضغط‭ ‬الدم‭.‬

وأظهر‭ ‬البحث‭ ‬نتائج‭ ‬ايجابية‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬مكمل‭ ‬بيكربونات‭ ‬الصوديوم،‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬كذلك‭ ‬نتائج‭ ‬ايجابية‭ ‬للاعبين‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للتبريد‭ ‬في‭ ‬الأحواض‭ ‬الباردة،‭ ‬ما‭ ‬يُعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬نحو‭ ‬تقليل‭ ‬فترات‭ ‬التعافي‭ ‬وزيادة‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬ساعدت‭ ‬بيكربونات‭ ‬الصوديوم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬توازن‭ ‬الأحماض‭ ‬القلوية‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬التعب‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬التمارين‭ ‬المكثفة‭.‬

وتأتي‭ ‬فكرة‭ ‬البحث‭ ‬لمعرفة‭ ‬الكمية‭ ‬المناسبة‭ ‬للصوديوم‭ ‬لتسريع‭ ‬عملية‭ ‬استشفاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬والاستفادة‭ ‬بالطرق‭ ‬العملية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التبريد‭ ‬ضمن‭ ‬عملية‭ ‬الاستشفاء‭ ‬الخاصة‭ ‬باللاعبين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أعرب‭ ‬عبدالله‭ ‬صليبيخ‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لاتحاد‭ ‬الترايثلون‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالسلام‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارته،‭ ‬والمدرب‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬حيث‭ ‬ساعدا‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لإجراء‭ ‬البحث‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬اللازمة‭. ‬وأكد‭ ‬صليبيخ‭ ‬أن‭ ‬دعمهم‭ ‬كان‭ ‬سببًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬البحث‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للترايثلون‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالسلام‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بدعم‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬بيئاتنا‭ ‬الحارة،‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬العلم‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬لتطوير‭ ‬رياضتنا،‭ ‬وإن‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬قد‭ ‬تُحدث‭ ‬تغييرًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬طريقة‭ ‬تعامل‭ ‬المدربين‭ ‬والرياضيين‭ ‬مع‭ ‬فترات‭ ‬الاستشفاء‮»‬‭.‬

أما‭ ‬المدرب‭ ‬مبارك‭ ‬محمد‭ ‬فقد‭ ‬أضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬فهم‭ ‬كيفية‭ ‬تحسين‭ ‬الاستشفاء‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتوفير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬ستساعدنا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تدريبية‭ ‬أفضل‭ ‬للاعبينا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬محل‭ ‬مولمو‭ ‬مساج‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬وتعاونه‭ ‬الكبير،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭.‬

وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬ما‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬واسعة‭ ‬للبحوث‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬إن‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬تُستخدم‭ ‬كأساس‭ ‬لتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬والتدريب،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الرياضيين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭.‬

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